Дрони СБУ вночі 30 травня вразили в Криму російську РЛС за $100 млн
У ніч проти 30 травня безпілотники Служби безпеки уразили в тимчасово окупованому Криму комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько $100 млн
Про це повідомляють "Українська правда", "Радіо Свобода" та "Суспільне" з посиланням на власні джерела у спецслужбі.
Зазначається, що російську РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників української спецслужби.
"Ця РЛС поблизу Армянська контролювала ділянку фронту в 380 кілометрів, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму. Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували. Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту", - зауважили у джерелі.
- Тієї ж ночі ГУР провело операцію в окупованому Криму та вразило морськими дронами чотири російські катери.
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