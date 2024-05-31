Дрони СБУ вночі 30 травня вразили в Криму російську РЛС за $100 млн

Про це повідомляють "Українська правда", "Радіо Свобода" та "Суспільне" з посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Зазначається, що російську РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників української спецслужби.

"Ця РЛС поблизу Армянська контролювала ділянку фронту в 380 кілометрів, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму. Після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували. Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту", - зауважили у джерелі.