Це початок зламу у війні: ексголова СБУ Наливайченко про надання дозволу Україні використовувати західну зброю по території РФ
Валентин Наливайченко, народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України, вважає, що західна зброя з дальністю до 300 км дозволить ЗСУ відсунути військову логістику ворога вглиб РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Давайте перші повідомимо читачам, що Рада нацбезпеки США чітко дала дозвіл ЗСУ, Генштабу ЗСУ на використання американської зброї для нашого захисту та ураження військових цілей на території РФ у разі атак по Україні. Дослівно це сказав представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, якого я знаю особисто. Наші американські партнери довго вивчали аргументи, які представляла українська сторона, думаю, це дуже важливе рішення сьогодні, що нарешті Рада нацбезпеки США зробила такий перший крок", - зауважив колишній голова Служби безпеки України.
На його думку, це насправді важливо, тому що є початком зламу у війні та у ситуації, яка тепер буде на користь ЗСУ.
"Нещодавні ураження ворожих об'єктів у Криму – це позбавлення противника очей і вух. Тобто знищення їхніх РЛС та будь-яких інших станцій наведення, корегування російських терористичних ракет по нас є першим і найголовнішим, аби убезпечити життя українців. Щобільше, це й убезпечення життя наших захисників, бо ворог б’є ракетами як по мирних містах, так і по навчальних військових центрах та нашим військовим. Тому є тепер такий дозвіл від США - бити й по російській території на упередження. А чому важливо знищувати на території РФ ворожі цілі? Де є російський штаб війни проти нас? Того, хто повністю керує військовою терористичною діяльністю? У Ростові-на-Дону. Де розташована вся військова логістика противника? Так само, у Краснодарському краї, Ростовській області, тобто вздовж наших південних кордонів", - зазначив Валентин Наливайченко.
Нардеп резюмував, що зараз зброя від наших західних партнерів з дальністю до 300 км дозволить ЗСУ відсунути, відбити, знищити військову логістику ворога саме на цю відстань. Тому це насправді означає злам у війні, бо є важливим для ситуації на фронті та для наших Збройних сил.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбепеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.
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