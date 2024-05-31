Це початок зламу у війні: ексголова СБУ Наливайченко про надання дозволу Україні використовувати західну зброю по території РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Давайте перші повідомимо читачам, що Рада нацбезпеки США чітко дала дозвіл ЗСУ, Генштабу ЗСУ на використання американської зброї для нашого захисту та ураження військових цілей на території РФ у разі атак по Україні. Дослівно це сказав представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, якого я знаю особисто. Наші американські партнери довго вивчали аргументи, які представляла українська сторона, думаю, це дуже важливе рішення сьогодні, що нарешті Рада нацбезпеки США зробила такий перший крок", - зауважив колишній голова Служби безпеки України.

На його думку, це насправді важливо, тому що є початком зламу у війні та у ситуації, яка тепер буде на користь ЗСУ.

"Нещодавні ураження ворожих об'єктів у Криму – це позбавлення противника очей і вух. Тобто знищення їхніх РЛС та будь-яких інших станцій наведення, корегування російських терористичних ракет по нас є першим і найголовнішим, аби убезпечити життя українців. Щобільше, це й убезпечення життя наших захисників, бо ворог б’є ракетами як по мирних містах, так і по навчальних військових центрах та нашим військовим. Тому є тепер такий дозвіл від США - бити й по російській території на упередження. А чому важливо знищувати на території РФ ворожі цілі? Де є російський штаб війни проти нас? Того, хто повністю керує військовою терористичною діяльністю? У Ростові-на-Дону. Де розташована вся військова логістика противника? Так само, у Краснодарському краї, Ростовській області, тобто вздовж наших південних кордонів", - зазначив Валентин Наливайченко.

Нардеп резюмував, що зараз зброя від наших західних партнерів з дальністю до 300 км дозволить ЗСУ відсунути, відбити, знищити військову логістику ворога саме на цю відстань. Тому це насправді означає злам у війні, бо є важливим для ситуації на фронті та для наших Збройних сил.