Від ATACMS хочеться більшого ефекту, - Згурець про удар по поромах у Керченській протоці

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Інформація, яка пов'язана з ударами по російських військових об'єктах є системною й регулярно з'являється в інформаційному полі. Це говорить про ефективність роботи Сил оборони України. Цього разу ми можемо говорити про те, що вчора ГУР повідомляло про атаку на російські катери з використанням наших морських дронів MAGURA V5. Це були достатньо ефективні атаки. А Генштаб повідомив про те, що за допомогою далекобійних засобів ураження було завдано ударів по поромній переправі противника у зони Керчі, де ворог використовує залізничний і автомобільний пороми для перебазування своїх сил", - нагадав Згурець.

За словами військового експерта, ворог побоюється використовувати Керченський міст, тому зробив ставку на пороми.

"Наразі маємо результат застосування ATACMS по цих поромах. Було влучено у два пороми, один з них застряг на мелені й зараз суттєво ускладнює подальше використання поромів на цій ділянці. Цікаво, що йдеться про відстань десь у 240 км, якщо ми говоримо про використання ATACMS, і це значна відстань. Наразі вже використовуються не касетні боєприпаси, а моноблоковані. Але хотілося б бачити більший ефект від удару ATACMS. Вже можемо говорити про те, що ці далекобійні системи використовуються проти противника", - зазначив Згурець.

У ніч проти четверга, 30 травня, у місті Керч у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти повідомляли про пошкоджені пороми, а вранці українська розвідка поінформувала про знищення двох російських катерів.

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму.









