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У районі Чорноморського в росіян не залишилося великих кораблів, - полковник ЗСУ Селезньов

30 травня, 2024 четвер
11:22
Війна з Росією Карта. Крим_2905

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц" є надзвичайно швидкісними. Вони невеликі за розмірами, десь 8 метрів довжиною. І використовуються російськими спецпризначеннями. Зараз було знищено два таких катери. Вони перебували в бухті поблизу населеного пункту Чорноморське й досить ретельно охоронялися", - пояснив Селезньов.

За словами військового експерта, ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму.

"Місія знищених катерів полягала в тому, щоб закривати з моря усі інфраструктурні об'єкти на території порту "Чорноморськ". У такий спосіб ми поступово знищуємо бойові можливості російських окупантів. Тобто в районі Чорноморського в росіян великих кораблів не залишилося, лише швидкісні катери. Але і їх ми поступово відправляємо на дно Чорного моря", - наголосив Селезньов.

  • У ніч проти четверга, 30 травня, у місті Керч у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти повідомляли про пошкоджені пороми, а вранці українська розвідка поінформувала про знищення двох російських катерів.






 

Теги:
Новини
Крим
ЗСУ
окуповані території
Військові новини
Чорноморський флот Росії
втрати окупантів
Чорне море
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