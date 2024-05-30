У районі Чорноморського в росіян не залишилося великих кораблів, - полковник ЗСУ Селезньов
Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц" є надзвичайно швидкісними. Вони невеликі за розмірами, десь 8 метрів довжиною. І використовуються російськими спецпризначеннями. Зараз було знищено два таких катери. Вони перебували в бухті поблизу населеного пункту Чорноморське й досить ретельно охоронялися", - пояснив Селезньов.
За словами військового експерта, ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму.
"Місія знищених катерів полягала в тому, щоб закривати з моря усі інфраструктурні об'єкти на території порту "Чорноморськ". У такий спосіб ми поступово знищуємо бойові можливості російських окупантів. Тобто в районі Чорноморського в росіян великих кораблів не залишилося, лише швидкісні катери. Але і їх ми поступово відправляємо на дно Чорного моря", - наголосив Селезньов.
- У ніч проти четверга, 30 травня, у місті Керч у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти повідомляли про пошкоджені пороми, а вранці українська розвідка поінформувала про знищення двох російських катерів.
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