У районі Чорноморського в росіян не залишилося великих кораблів, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц" є надзвичайно швидкісними. Вони невеликі за розмірами, десь 8 метрів довжиною. І використовуються російськими спецпризначеннями. Зараз було знищено два таких катери. Вони перебували в бухті поблизу населеного пункту Чорноморське й досить ретельно охоронялися", - пояснив Селезньов.

За словами військового експерта, ЗСУ поступово знищують бойові можливості російських окупантів у Криму.

"Місія знищених катерів полягала в тому, щоб закривати з моря усі інфраструктурні об'єкти на території порту "Чорноморськ". У такий спосіб ми поступово знищуємо бойові можливості російських окупантів. Тобто в районі Чорноморського в росіян великих кораблів не залишилося, лише швидкісні катери. Але і їх ми поступово відправляємо на дно Чорного моря", - наголосив Селезньов.

У ніч проти четверга, 30 травня, у місті Керч у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти повідомляли про пошкоджені пороми, а вранці українська розвідка поінформувала про знищення двох російських катерів.











