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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Незабаром побачимо перші результати: військовий експерт про дозволи бити по території РФ

31 травня, 2024 п'ятниця
15:10
Війна з Росією

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що протягом кількох годин або днів зможемо побачити перші результати дозволів щодо використання переданої зброї для ударів по території РФ

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Пан Девід Камерон ще на початку травня сказав, що Велика Британія не проти. Але бачу, що відсутня політична згода від Даунінґ-стріт. Вони поки що на паузі, спостерігаючи за іншими. Щодо США й Німеччини, то ситуація вже прояснилася. Ми залежимо від цих країн саме в далекобійній зброї", - зауважив Ступак.

Військовий експерт нагадав, якою була позиція у Німеччини щодо дозволу використовувати передану зброю для ударів по території РФ.

"Спочатку пан Олаф Шольц заперечував. Потім сказав, що вони згодні, але сказав, що є конфіденційна частина. Це означає, що є запроваджені обмеження на використання цієї зброї. Можливо, це будуть тільки три регіони - Білгород, Брянськ, Курськ. Можливо, це відстань або об'єкти. Тобто є певні обмеження. Американці погодилися, тобто мовчазна згода від США є. Припускаю, що протягом декількох годин або днів ми зможемо побачити перші результати такого влучання", - додав Ступак. 

  • Президент США Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктам на території Росії американською зброєю.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

Водночас США й надалі обмежують Україну в тому, де застосовувати надану їй зброю.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправку військових в Україну

Теги:
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Світ
Росія
зброя
Німеччина
ЗСУ
США
Військові новини
Велика Британiя
зброя для України
Олаф Шольц
Світ про Україну
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