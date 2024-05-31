У Москві сталась зупинка та евакуація з метро: яка причина

Про надзвичайну ситуацію повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався на "червоній" лінії московського метро. Загорілись вагони потягу між станціями "Воробйові гори" та "Спортивна". Пасажирам довелось самостійно рятуватись і через тунель евакуюватись до найближчої платформи.

Спершу російська державна агенція ТАСС повідомила про постраждалих. У департаменті транспорту спростували цю інформацію та назвали інцидент "невеликою технічною несправністю". Проте, як пише Readovka, до станції "Спортивна" прибувають десятки машин швидкої допомоги.

Новина доповнюватиметься...