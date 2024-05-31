У Москві сталась зупинка та евакуація з метро: яка причина
Ввечері пʼятниці, 31 травня, у московському метро сталась надзвичайна ситуація
Про надзвичайну ситуацію повідомляють російські ЗМІ.
Інцидент стався на "червоній" лінії московського метро. Загорілись вагони потягу між станціями "Воробйові гори" та "Спортивна". Пасажирам довелось самостійно рятуватись і через тунель евакуюватись до найближчої платформи.
Спершу російська державна агенція ТАСС повідомила про постраждалих. У департаменті транспорту спростували цю інформацію та назвали інцидент "невеликою технічною несправністю". Проте, як пише Readovka, до станції "Спортивна" прибувають десятки машин швидкої допомоги.
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