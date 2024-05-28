Стратегічні удари по іміджу і спроможностях РФ: авіаексперт про знищення станцій попередження про ракетний напад
Заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що спроможності РФ і російські заяви щодо ядерної зброї дещо перебільшені
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо ми вражаємо ворожі РЛС, то робота російської ППО зовсім ніяка. Знищена станція "Вороніж-М", яка розташована під Орськом Оренбурзької області, - це система раннього попередження. Тобто ці системи передбачають раннє попередження про загрозу з застосування проти РФ ядерної зброї, балістичних і міжконтинентальних ракет. Все це російська РЛС повинна була бачити й сповістити військових, що проти них застосована зброя. "Вороніж-М" розташований південніше й дивиться в бік Китаю й Ірану", - пояснив Храпчинський.
За словами авіаційного експерта, саме такими ударами Україна показує, що спроможності РФ і російські заяви щодо ядерної зброї дещо перебільшені.
"Бачимо, що росіяни навіть не можуть захистити такі стратегічно-важливі об'єкти, які передбачають перед собою попередження про можливість застосування будь-ким ядерної зброї. Також треба не забувати, що системи радіолокаційного виявлення типу "Контейнер", яку раніше було знищено, дозволяли росіянам бачити певну ділянку території України. Тому, це є стратегічними ударами по іміджу й спроможностях РФ виявляти будь-що в повітряному просторі. Дедалі більше бачимо ударів по стратегічних об'єктах РФ, що дозволить більш якісно відпрацьовувати вже технікою західного зразка, коли нам дадуть на це дозвіл", - наголосив Храпчинський.
- 26 травня безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував загоризонтну радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області РФ.
- Тим часом уже 27 травня у Росії заявили, що через атаку дронів на Орловську область відбулося падіння БПЛА на територію двох паливно-заправних станцій у місті Лівни, унаслідок чого начебто є жертви.
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