Стратегічні удари по іміджу і спроможностях РФ: авіаексперт про знищення станцій попередження про ракетний напад

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо ми вражаємо ворожі РЛС, то робота російської ППО зовсім ніяка. Знищена станція "Вороніж-М", яка розташована під Орськом Оренбурзької області, - це система раннього попередження. Тобто ці системи передбачають раннє попередження про загрозу з застосування проти РФ ядерної зброї, балістичних і міжконтинентальних ракет. Все це російська РЛС повинна була бачити й сповістити військових, що проти них застосована зброя. "Вороніж-М" розташований південніше й дивиться в бік Китаю й Ірану", - пояснив Храпчинський.

За словами авіаційного експерта, саме такими ударами Україна показує, що спроможності РФ і російські заяви щодо ядерної зброї дещо перебільшені.

"Бачимо, що росіяни навіть не можуть захистити такі стратегічно-важливі об'єкти, які передбачають перед собою попередження про можливість застосування будь-ким ядерної зброї. Також треба не забувати, що системи радіолокаційного виявлення типу "Контейнер", яку раніше було знищено, дозволяли росіянам бачити певну ділянку території України. Тому, це є стратегічними ударами по іміджу й спроможностях РФ виявляти будь-що в повітряному просторі. Дедалі більше бачимо ударів по стратегічних об'єктах РФ, що дозволить більш якісно відпрацьовувати вже технікою західного зразка, коли нам дадуть на це дозвіл", - наголосив Храпчинський.