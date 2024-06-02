Росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників: на Білгородщині нібито є руйнування
Російське міністерство оборони заявило, що нібито вночі та вранці 2 червня відбило атаку безпілотників на два регіони. У Білгородській області зафіксовані руйнування інфраструктури
Про це йдеться у звіті російського відомства.
Зазначається, що за ніч ППО начебто перехопила два безпілотники над територіями Курської і Білгородської областей, а також ще один над акваторією Азовського моря.
Пізніше у міноборони РФ додали, що вранці знищили ще один БПЛА над Білгородщиною.
Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок атаки на місто є пошкодження різного ступеня, але несучі конструкції будівель не постраждали. За його словами, загиблих і поранених внаслідок атаки немає.
Як повідомляли місцеві телеграм-канали, гучні вибухи у Білгороді лунали близько 05:00. Очевидці скаржилися на дощ з уламків та публікували фото осколків збитих повітряних цілей.
- Цієї ж ночі російські окупанти запустили ракети і безпілотники для удару по Україні. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі ударні дрони.
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