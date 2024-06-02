Росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників: на Білгородщині нібито є руйнування

Про це йдеться у звіті російського відомства.

Зазначається, що за ніч ППО начебто перехопила два безпілотники над територіями Курської і Білгородської областей, а також ще один над акваторією Азовського моря.

Пізніше у міноборони РФ додали, що вранці знищили ще один БПЛА над Білгородщиною.

Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок атаки на місто є пошкодження різного ступеня, але несучі конструкції будівель не постраждали. За його словами, загиблих і поранених внаслідок атаки немає.

Як повідомляли місцеві телеграм-канали, гучні вибухи у Білгороді лунали близько 05:00. Очевидці скаржилися на дощ з уламків та публікували фото осколків збитих повітряних цілей.