Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили 24 з 25 російських "шахедів"
Уночі неділі, 2 червня, російські окупанти запустили ракети і безпілотники для удару по Україні. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі ударні дрони
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Так, цієї ночі російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої Донеччини та 25-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в окупованому Криму, районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ у РФ.
Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.
Упродовж ночі захисники неба збили 24 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.
- У ніч з 1 на 2 червня російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу території України. На півдні також оголошували загрозу застосування балістики.
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