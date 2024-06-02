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Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 2 червня

2 червня, 2024 неділя
00:56
Війна з Росією електроенергія, шахеди

У ніч з 1 на 2 червня російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу території України

Зміст

Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 23:00 суботи. Росіяни запустили безпілотники з південного напрямку.

Станом на 00:49 відомо про рух "шахедів" у різних частинах України. Ударні БПЛА фіксуються на Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, а також в акваторії Чорного моря.

Новина доповнюватиметься...

  • У ніч проти 1 червня російська окупаційна армія атакувала дві гідроелектростанції. ДніпроГЕС зазнала критичних пошкоджень, фахівці працюють над відновленням руху транспорту.
Теги:
Україна
Росія
ППО
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
сирени
воєнні злочини Росії
повітряна тривога
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