РФ вночі атакувала дві гідроелектростанції

Про це повідомляє Укргідроенерго.

"Чергова вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, влучання зафіксовані також в інфраструктуру поруч зі станціями.

Унаслідок ворожої атаки є критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.