РФ вночі атакувала дві гідроелектростанції
У ніч проти 1 червня російська окупаційна армія атакувала дві гідроелектростанції. Через це є критичні пошкодження обладнання
Про це повідомляє Укргідроенерго.
"Чергова вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, влучання зафіксовані також в інфраструктуру поруч зі станціями.
Унаслідок ворожої атаки є критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях. На Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, на Львівщині є постраждалі.
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