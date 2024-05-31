Росія запустила "шахеди", у небі фіксували ракету. Ситуація ввечері 31 травня
Ввечері пʼятниці, 31 травня, російські терористи розпочали обстріл території України з південного напрямку
Про загрозу ударних БПЛА оголосили на Запоріжжі о 21:41. "Шахеди" запустили з південного напрямку.
Трохи пізніше Повітряні сили попередили про ракету, яка з акваторії Чорного моря рухалась у напрямку Білгород-Дністровського району. На території південних областей оголосили ракетну небезпеку.
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