Росія запустила "шахеди", у небі фіксували ракету. Ситуація ввечері 31 травня

Про загрозу ударних БПЛА оголосили на Запоріжжі о 21:41. "Шахеди" запустили з південного напрямку.

Трохи пізніше Повітряні сили попередили про ракету, яка з акваторії Чорного моря рухалась у напрямку Білгород-Дністровського району. На території південних областей оголосили ракетну небезпеку.

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