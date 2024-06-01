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Через удари українських дронів імпорт нафти з Індії до РФ зріс до 10-місячного максимуму

1 червня, 2024 субота
18:01
Економіка нафта

Імпорт російської нафти в Індію зріс до 10-місячного максимуму в травні, оскільки низькі потужності пошкоджених російських нафтопереробних заводів через удари українських безпілотників змусило їх більше експортувати російську нафту

Зміст

Про це повідомляє Indian Express.

Згідно з даними, зростання імпорту зниженої російської нафти в Індію за останні кілька місяців найбільше вдарило по потоках із Саудівської Аравії.

Індійські нафтопереробники імпортували загалом 1,96 млн барелів на день російської сирої нафти в травні, що є найвищим показником з липня 2023 року, і майже на 3% більше, ніж обсяги, імпортовані в квітні, згідно з попередніми даними відстеження суден із товарного відділу аналітичної компанії Kpler. Травень також став п'ятим місяцем поспіль зростанням імпорту російської нафти в Індію.

"Через удари українських безпілотників російські нафтопереробні заводи були низькими в порівнянні з сезоном, тому більше сирої нафти йшло на ширші ринки для експорту", ​​— сказав керівник відділу аналізу нафти Kpler Віктор Катона.

Імпорт нафти з Саудівської Аравії — третього за величиною ринку сирої сировини в Індії — скоротився майже на 13% до 0,55 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з вересня минулого року. Основною причиною падіння вважається наявність достатньої кількості російської сирої нафти, яка продовжує зберігати цінову перевагу над нафтою Ер-Ріяда.

"Рішення (індійських нафтопереробників) мінімізувати імпорт (із Саудівської Аравії) є виключно комерційним і відображає той факт, що залишається різниця в 5-6 доларів за барель між ціною на саудівські та російські барелі. Отже, по суті, це пряме заміщення (саудівської нафти)", — сказав Катона.

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Постачання нафти Urals із середнім кислим вмістом — основного сорту сирої нафти в Росії та основної частини закупівель російської нафти в Індії — на індійські нафтопереробні заводи досягло рекордного рівня в травні — 1,53 млн барелів на добу, що становить понад 78% російського імпорту нафти в Індію. Очевидно, що різниця в ціні між Urals і конкуруючими сортами сирої нафти від традиційних західноазійських постачальників Індії була достатньо значною, щоб індійські нафтопереробники віддавали перевагу російському сорту, пише видання.

Травень також ознаменував 10-місячний максимум імпорту нафти в Індію зі США — п’ятим за величиною джерела сирої нафти в Нью-Делі. У травні індійські нафтопереробники імпортували зі США в цілому 0,21 млн барелів сирої нафти на добу, що на 4,5% більше, ніж імпорт у квітні, і є найвищим показником з липня минулого року. Збільшення обсягів імпорту зі США, очевидно, відбулося через те, що американська нафта стала відносно дешевшою, ніж аналогічні сорти із Західної Азії.

"Індія імпортує нафту зі США переважно легких солодких сортів, які зазвичай змішують з більш важкими барелями з Росії, Іраку та Саудівської Аравії. Враховуючи, що Дубай зараз є найсильнішим орієнтиром, тенденція до зростання, ніж Brent вже понад місяць, арбітраж відносно дешевих американських барелів в Індію є досить відкритим. Комерційна перевага є", — сказав Катона.

З погляду частки ринку, на Росію припадає майже 41% із загального обсягу 4,79 млн барелів сирої нафти, імпортованої в Індію в травні. Це другий місяць поспіль, коли частка Москви в імпорті нафти Нью-Делі становить 40% або більше. Частка Росії знизилася приблизно до 33% за чотири місяці, що передували квітню, з пікового рівня майже 46%, який спостерігався в травні 2023 року, свідчать дані.

На друге за величиною джерело нафти в Індії — Ірак — припадала п’ята частина імпорту нафти Нью-Делі в травні, тоді як частка Саудівської Аравії становила 11,4%.

До війни в Україні Ірак і Саудівська Аравія були двома найбільшими постачальниками сирої нафти в Індію. Але коли Захід почав відмовлятися від поставок російських енергоресурсів після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, Росія почала пропонувати знижки на свою нафту, а індійські нафтопереробники почали розкуповувати знижені барелі.

  • Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до максимуму в порівнянні з останніми 9 місяцями, оскільки РФ використовує для поставок танкери, які не потрапили під санкції.
Теги:
Світ
Росія
Індія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
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