Прем'єр Індії Моді вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відвідає Москву

Про це повідомляє Bloomberg.

Радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков оголосив про поїздку Моді у вівторок, зазначивши, що точні дати візиту будуть підтверджені пізніше.

За словами високопоставленого індійського чиновника, поїздка Моді до Москви буде коротким офіційним візитом - першим з 2015 року.

Індію та Росію пов'язують глибокі економічні та політичні зв'язки. Крім того, Індія є основним покупцем російської нафти.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Москва залишається найбільшим постачальником військової техніки в Індію, на яку припадає 36% індійського імпорту озброєнь.

Також обидві країни є членами групи країн БРІКС, причому Росія цього року головує в блоці на ротаційній основі.

Стосовно засудження вторгнення РФ в Україну Моді усіляко уника критики Росії та виступає за дипломатичний шлях розв'язання конфлікту.