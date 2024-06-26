Прем'єр Індії Моді вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відвідає Москву
Уперше від початку повномаштабного вторгення РФ в Україну прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вирушить з візитом до Москви, аби підтвердити міцні зв'язки між двома країнами
Про це повідомляє Bloomberg.
Радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков оголосив про поїздку Моді у вівторок, зазначивши, що точні дати візиту будуть підтверджені пізніше.
За словами високопоставленого індійського чиновника, поїздка Моді до Москви буде коротким офіційним візитом - першим з 2015 року.
Індію та Росію пов'язують глибокі економічні та політичні зв'язки. Крім того, Індія є основним покупцем російської нафти.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Москва залишається найбільшим постачальником військової техніки в Індію, на яку припадає 36% індійського імпорту озброєнь.
Також обидві країни є членами групи країн БРІКС, причому Росія цього року головує в блоці на ротаційній основі.
Стосовно засудження вторгнення РФ в Україну Моді усіляко уника критики Росії та виступає за дипломатичний шлях розв'язання конфлікту.
- 14 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорили двосторонні відносини та розширення торгівлі.
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