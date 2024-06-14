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Зеленський зустрівся з прем’єром Індії Моді на полях саміту G7

14 червня, 2024 п'ятниця
15:23
Світ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорили двосторонні відносини та розширення торгівлі

Зміст

Про це повідомляє пресслужба президента України.

На зустрічі обговорили розвиток двосторонніх відносин і можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві.

Зеленський розповів прем'єру Індії про функціонування чорноморського транспортного коридору, завдяки якому є змога збільшити експорт соняшникової олії до Індії та обіг за іншими категоріями товарів.

Крім того, лідери обговорили підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного Саміту.

Що відомо про саміт G7

Сьогодні, 13 червня, в Італії стартував саміт G7. Володимир Зеленський зазначив, що велика частина саміту G7 буде присвячена оборонній та економічній стійкості України.  

За його словами, головними темами для нашої країни є розвиток коаліції винищувачів та розбудова української системи ППО на основі західних комплексів.

Крім того, важливим для України є затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку оборонно-промислового комплексу, спільного виробництва зброї.

Теги:
Індія
G7
Велика сімка
Володимир Зеленський
допомога Україні
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