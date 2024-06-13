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В Італії стартує саміт G7: Зеленський розповів про головні теми для України

13 червня, 2024 четвер
12:05
Світ Саміт G7 в Італії

Сьогодні, 13 червня, в Італії стартував саміт G7. Президент України Володимир Зеленський розповів про головні теми для України, серед них - розвиток коаліції винищувачів та розбудова системи ППО

Зміст

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Президент України Володимир Зеленський

Фото: Reuters


Володимир Зеленський зазначив, що велика частина саміту G7 буде присвячена оборонній та економічній стійкості України. 

За його словами, головними темами для нашої країни є розвиток коаліції винищувачів, вирішення питання навчання пілотів та прискореного постачання літаків, а також розбудова української системи ППО на основі західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей.

Крім того, важливим для України є затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку оборонно-промислового комплексу, спільного виробництва зброї.

Також у межах саміту Україна підпише двосторонні безпекові угоди з Японією та Сполученими Штатами Америки. "Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - зазначив Володимир Зеленський.

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті G7 оголосить новий пакет допомоги для України у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів ($309 млн).

Теги:
Італія
Володимир Зеленський
G7
Війна з Росією
Велика сімка
допомога Україні
Світ про Україну
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