В Італії стартує саміт G7: Зеленський розповів про головні теми для України
Сьогодні, 13 червня, в Італії стартував саміт G7. Президент України Володимир Зеленський розповів про головні теми для України, серед них - розвиток коаліції винищувачів та розбудова системи ППО
Про це повідомляє пресслужба президента України.
Фото: Reuters
Володимир Зеленський зазначив, що велика частина саміту G7 буде присвячена оборонній та економічній стійкості України.
За його словами, головними темами для нашої країни є розвиток коаліції винищувачів, вирішення питання навчання пілотів та прискореного постачання літаків, а також розбудова української системи ППО на основі західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей.
Крім того, важливим для України є затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку оборонно-промислового комплексу, спільного виробництва зброї.
Також у межах саміту Україна підпише двосторонні безпекові угоди з Японією та Сполученими Штатами Америки. "Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - зазначив Володимир Зеленський.
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