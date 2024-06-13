В Італії стартує саміт G7: Зеленський розповів про головні теми для України

Про це повідомляє пресслужба президента України.

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Володимир Зеленський зазначив, що велика частина саміту G7 буде присвячена оборонній та економічній стійкості України.

За його словами, головними темами для нашої країни є розвиток коаліції винищувачів, вирішення питання навчання пілотів та прискореного постачання літаків, а також розбудова української системи ППО на основі західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей.

Крім того, важливим для України є затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку оборонно-промислового комплексу, спільного виробництва зброї.

Також у межах саміту Україна підпише двосторонні безпекові угоди з Японією та Сполученими Штатами Америки. "Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - зазначив Володимир Зеленський.