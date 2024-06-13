Британія на саміті G7 оголосить про виділення $309 млн для України
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті G7 оголосить новий пакет допомоги для України у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів ($309 млн)
Про це повідомляє уряд Британії.
"На саміті прем’єр-міністр оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пріоритетом для прем’єр-міністра Британії на саміті буде робота з партнерами, щоб узгодити спосіб використання заморожених російських активів для підтримки України.
Натомість вартість активів, що знаходяться в юрисдикціях G7, становить 285 мільярдів доларів.
- Напередодні країни Великої сімки погодились виділити для України $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ.
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