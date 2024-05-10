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"Несумісний з європейськими цінностями", - країни ЄС попередили Грузію про наслідки закону про "іноагентів"

10 травня, 2024 п'ятниця
16:18
Світ Протести в Тбілісі
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Вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє

Про це йдеться на сайті шведського зовнішньополітичного відомства.

Заяву підготували Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.

"Ми, країни Північної Європи та Балтії, підтримуємо демократичний та економічний розвиток Грузії з моменту відновлення її незалежності, - йдеться у заяві. - Надавши Грузії статус кандидата на вступ до ЄС у грудні минулого року, ЄС продемонстрував, що підтримує прагнення грузинського народу. Грузія отримала чіткий шлях для початку переговорів про вступ, а згодом і приєднання до Європейського Союзу. Однак останнім часом грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії".

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У ЄС превнені, що законопроєкт про "іноагентів", який зараз розглядається в парламенті Грузії, "є несумісним з європейськими нормами та цінностями" й, у разі його ухвалення "може бути використаний для того, щоб змусити замовкнути засоби масової інформації та організації громадянського суспільства, які відіграють життєво важливу роль у допомозі Грузії на шляху до членства в ЄС".

"Заяви грузинської влади про те, що пропозиція нагадує законопроєктИ ЄС, є необґрунтованими й такими, що вводять в оману. Ми закликаємо політичне керівництво Грузії переглянути рішення про ухвалення законопроєкту", - наголосили представники восьми європейських країн, заявивши, "антизахідна риторика грузинської влади серйозно ризикує підірвати європейський вибір Грузії"

Згідно із заявою, Грузія отримала статус кандидата на вступ до ЄС за умови виконання 9 кроків, однак загального прогресу поки не досягла.

"Ми сподіваємося, що грузинський уряд скористається цим історичним вікном можливостей, створеним активізацією процесу розширення ЄС, і повернеться до курсу на членство в ЄС", - йдеться у заяві.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях в столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

Теги:
ЄС
Грузія
політика
Вступ в ЄС
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