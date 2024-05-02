Європа чи Росія: президентка Грузії закликала громадян зробити вибір

Про це повідомляє "Ехо Кавказа", посилаючись на інтерв'ю президентки Sky News.

Зурабішвілі коментуючи рішення "Грузинської мрії" просувати закон про "іноагентів" та розгін учасників мирних акцій заявила, що "проблема набагато серйозніша, ніж законопроєкт "про прозорість іноземного впливу", головне - те, що станеться на виборах".

Президентка Грузії зазначила, що законопроєкт ухвалять приблизно за півтора місяця і вона його ветуватиме. Втім, надалі головним буде те, якими виявляться результати виборів, які відбудуться в жовтні наступного року.

"Ухвалено безліч законопроєктів, які показують, що правляча партія намагається наблизити Грузію до Росії. Це те, чого населення Грузії, переважна більшість якого - 80%, уже 30 років каже, що не бажає", - сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що оскільки лідер "Грузинської мрії" Бідзін Іванішвілі "оголосив партнерів Грузії - Захід і Євросоюз - ворогами й агентами, які намагаються організувати революцію в Грузії", грузинам на майбутніх виборах доведеться голосувати за Європу або Росію.

"Цей закон - символ, але насправді є вибір - рішення, екзистенціальний вибір, який Грузія повинна зробити на виборах: Європа або Росія", - додала Зурабішвілі.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні, а на вулицях Тбілісі розпочались сутички між активістами та МВС.