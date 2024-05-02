Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Європа чи Росія: президентка Грузії закликала громадян зробити вибір

Європа чи Росія: президентка Грузії закликала громадян зробити вибір

2 травня, 2024 четвер
13:36
Світ Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів"

Про це повідомляє "Ехо Кавказа", посилаючись на інтерв'ю президентки Sky News. 

Зурабішвілі коментуючи рішення "Грузинської мрії" просувати закон про "іноагентів" та розгін учасників мирних акцій заявила, що "проблема набагато серйозніша, ніж законопроєкт "про прозорість іноземного впливу", головне - те, що станеться на виборах".

Президентка Грузії зазначила, що законопроєкт ухвалять приблизно за півтора місяця і вона його ветуватиме. Втім, надалі головним буде те, якими виявляться результати виборів, які відбудуться в жовтні наступного року.

"Ухвалено безліч законопроєктів, які показують, що правляча партія намагається наблизити Грузію до Росії. Це те, чого населення Грузії, переважна більшість якого - 80%, уже 30 років каже, що не бажає", - сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що оскільки лідер "Грузинської мрії" Бідзін Іванішвілі "оголосив партнерів Грузії - Захід і Євросоюз - ворогами й агентами, які намагаються організувати революцію в Грузії", грузинам на майбутніх виборах доведеться голосувати за Європу або Росію.

"Цей закон - символ, але насправді є вибір - рішення, екзистенціальний вибір, який Грузія повинна зробити на виборах: Європа або Росія", - додала Зурабішвілі.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні, а на вулицях Тбілісі розпочались сутички між активістами та МВС.

Теги:
Росія
Грузія
Європа
Читайте також:
Фейк, Росія
1 травня, 2024 середа
"3-тя штурмова бригада відмовила Сирському зупинити прорив фронту під Очеретиним": росфейки за 1 травня
Карта. Авдіївка_3004
Автор Богдан Бачинський
1 травня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 24 квітня – 1 травня: втрата Очеретиного створила загрозу для Торецька й Костянтинівки
Карта. НПЗ Росії_0204
1 травня, 2024 середа
США скасували вимогу до України не бити по російських НПЗ, - військовий експерт Ступак
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.9
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
2 травня
13:57
НАБУ
Нардепа від "Слуги Народу" підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн
13:47
окупанти
Росіянам вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються вибити їх звідти, - ОСУВ "Хортиця"
13:34
Куп'янськ. Харківщина
Від ранку росіяни кілька разів обстріляли Харківщину, поранено двох людей
13:25
monobank
На Monobank здійснили потужну DDoS-атаку
13:16
пенсійне посвідчення пенсія
У Мінсоцполітики повідомили, коли й за яких умов відновлять пенсійні виплати пенсіонерам-ВПО
12:55
Ексклюзив
Україна займає останнє місце у світі з народжуваності, а з'являється законопроєкт, який загрожує знищенням уже "заморожених" ембріонів, - професор Хміль
12:50
РФ поширює фейк, нібито в депо Нової пошти в Одесі був склад з боєприпасами виробництва країн НАТО
12:42
На фото: Людські черепи на аукціоні Semley Auctioneers
У Великій Британії зняли з аукціону людські черепи 16 ст. до н.е. через "грубе порушення людської гідності"
12:38
Оновлено
маршрутка
У Чернігові водії маршруток не вийшли на роботу, в. о. мера та МВА обмінялися звинуваченнями
12:34
Володимир Зеленський
Зеленський назвав дату і місце проведення першого саміту миру
12:28
Київ, Майдан Незалежності
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня і на Великдень
12:25
заборона УПЦ МП
На сайті Ради досі відсутній проєкт щодо заборони діяльності УПЦ МП, депутати вимагають пояснень
12:15
Анонс
Виставка Максима Кривцова
У Києві відкриється виставка фоторобіт Максима Кривцова
12:03
Бен Ходжес
Ходжес заявив, що ідея замороження російсько-української війни - безглузда
12:02
OPINION
Ростислав Павленко
Свобода слова насправді абсолютно необхідна для Перемоги
11:55
На фото: Деніел Редкліфф
Деніел Редкліфф розкритикував Джоан Роулінг і відреагував на закиди в невдячності
11:42
Електроенергія
Потреби споживачів покривають власна генерація та комерційний імпорт: ситуація в енергосистемі станом на 2 травня
11:32
Херсонська область
З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули підлітка з родиною
11:27
Оновлено
Знищене депо Нової пошти внаслідок російської атаки по Одесі 1 травня 2024 року
Росіяни обстріляли Одесу: постраждали 14 людей, у депо Нової пошти знищено відправлення на 3 млн грн
11:17
світ, міжнародний огляд
Чому Путін не боїться допомоги Україні від США та проблеми, з якими стикаються українські ветерани. Акценти світових ЗМІ 2 травня
11:08
СБУ затримала інформатора «вагнерівців», який шпигував за військовими аеродромами на Донеччині
Відстежував позиції ЗСУ у Краматорському районі: СБУ затримала інформатора вагнерівців
11:03
Посол України в Польщі Василь Звари
Усі, хто подав заявки до консульських установ до 23 квітня, отримають паспорти, - Посол України у Польщі Василь Зварич
11:02
Ексклюзив
атака РФ, Одеса, 15.03.24
Експерт з військової контррозвідки Притула пояснив, для чого РФ знищує Одесу
11:02
військовий квиток, мобілізація
У Міноборони роз'яснили, як працюватиме кабінет військовозобов'язаного
10:44
На фото: Jerry Heil в номері на Євробаченні-2024
Євробачення-2024: зʼявилися кадри з репетиції виступу alyona alyona та Jerry Heil
10:36
Під виглядом волонтера ошукав одеситку на мільйон гривень: студенту загрожує 5 років ув'язнення за шахрайство
10:29
ДБР
ДБР направило до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки від початку великої війни
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:13
гранатомет
З початку великої війни на блокпостах вилучили майже 1,5 тис. гранатометів, - Нацполіція
10:08
OPINION
Орест Сохар
Майбутнє війни очима Заходу: від наступу до контрнаступу та перспективи 2025 року
10:03
"Русскій воєнний флот - до дна"
"Русскій воєнний флот - до дна": Укрпошта випустить марку, присвячену знищенню Чорноморського флоту РФ
10:02
Ексклюзив
Карта. Кримський міст. 14\07\23
Знищення Кримського мосту є цілком реальним, - капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко
10:01
Анна Нетребко
У Швейцарії скасували концерт пропутінської співачки Анни Нетребко
09:27
Ексклюзив
окупанти
Під Маріуполем на скупчення окупантів упали уламки російської ракети від ППО, загарбники вивезли звідти зброю, - Андрющенко
09:25
Кулеба
Російськими обстрілами пошкоджена половина енергосистеми України, - Кулеба
09:17
ЗАЕС
Дрони-камікадзе РФ літають над ядерними реакторами ЗАЕС, а на станції росіяни зробили пусковий майданчик, - ГУР
08:57
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Луганщини росіяни планують завезти 10 мобільних кінотеатрів для погоджених ФСБ масових заходів, - ОВА
08:41
Звіринецька
У Києві на станції метро "Звіринецька" демонтували радянську назву "Дружби народів"
08:31
Поліція США - ілюстрація
У США поліція застрелила учня, який прийшов у школу зі зброєю
08:10
Оновлено
китай
У Китаї обвалилася частина автомагістралі: загинули 36 людей, десятки постраждалих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV