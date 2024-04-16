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Парламент Грузії відклав розгляд закону про "іноагентів" на тлі сутичок протестувальників з поліцією

16 квітня, 2024 вiвторок
23:09
Світ протести у Грузії, закон про "іноагентів"

Грузинський парламент відклав розгляд закону "Про прозорість іноземного впливу" через протести громадян. Очікується, що його обговорення відновлять завтра

Про це повідомляє "Ехо Кавказу". 

До учасників акції, які виступають проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", спецназ, ймовірно, застосовував сльозогінний газ. Серед постраждалих - лідер опозиційної партії "Гірчі - більше свободи" Зураб Джапарідзе. 

Водночас відомо про випадки затримання протестувальників. Згідно з інформацією ЗМІ, затримано одного з лідерів партії "Лело" - Іраклія Купрадзе. 

Поліція закликала громадян припинити мітинг, інакше "проти них буде вжито заходів, передбачених законом". 

Видання повідомило, що завтра, 17 квітня, у парламенті продовжать розгляд закону й учасники партії "Грузинська міря" можуть затвердити документ на сесії в першому читанні. 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що бажання влади прийняти проросійський закон - це "стратегія дестабілізації". 

"Другу ніч у Тбілісі тривають масові протести проти російського закону. Наполягання влади проштовхнути цей закон всупереч волі населення і попри протест партнерів є прямою провокацією – російською стратегією дестабілізації", - написала вона в Х. 

Також ситуацію прокоментував президент Європейської Ради Шарль Мішель. 

"Грузинський народ обрав європейський шлях, і у відповідь Європейська Рада надала Грузії статус кандидата минулого грудня. Дозвольте мені чітко сказати: проект закону про прозорість зовнішнього впливу не узгоджується з прагненням Грузії вступити в ЄС і траєкторією її вступу і віддалятиме Грузію від ЄС, а не наближає", - заявив він. 

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". А президент Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту.

8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. 

Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Після цього генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ці наміри уряду Грузії повернутися до розгляду законодавства щодо "іноземних агентів" суперечать зміцненню демократичних інституцій.

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту про "іноагентів" у Грузії очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

У день, коли "Грузинська мрія" планує представити закон про "іноагентів", опозиція Грузії має намір подати до парламенту законопроєкт про захист від російського впливу.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон про "іноагентів", а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето на закон, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у столиці Грузії місті Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону про "іноагентів", який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Теги:
Росія
ЄС
Грузія
акції протестів
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