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Біля будівлі парламенту у Тбілісі відновили акції протесту проти закону про "іноагентів"

30 квітня, 2024 вiвторок
20:27
Світ Протест в Тбілісі

У вівторок, 30 квітня, у центрі Тбілісі відновились акції протесту проти закону про "іноагентів"

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Сьогодні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" був винесений на розгляд пленарної сесії парламенту Грузії у другому читанні. Водночас лідер парламентської більшості Мамука Мдинарадзе заявив, що його обговорення може тривати кілька днів.

У відповідь представники неурядового сектору, громадянські активісти, опозиція і молодіжні організації та рухи перекрили проспект Руставелі у Тбілісі.

"Головне, що він сказав, це те, що він веде Грузію до Росії, і це дуже чіткий сигнал! Тому дуже важливо, щоб ми не робили те, що він каже. Він каже, що ми втомимося, але ми не повинні втомлюватися, тільки це дозволить нам виграти цю боротьбу. Доля нашої країни перебуває у руках кожного громадянина", - голова Transparency International Ека Гігаурі прокоментувала вчорашній виступ лідера "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Теги:
Грузія
політика
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