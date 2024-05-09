У Тбілісі за вечір напали щонайменше на 4 активістів і представників опозиції

Про це інформує видання "Новини-Грузія".

Вказано, що невідомі напали на брата лідера партії "Гірчі більше свободи" байкера Лашу Гвініанідзе, професора Гія Джапарідзе і заступника виконавчого директора Transparency International Georgia Гіоргі Оніані. Невідомі підстерігали їх у різних частинах міста. Усім постраждалим знадобилася медична допомога: вони переважно зазнали травм голови.

Крім того, телеканал Formula показав кадри з камери відеоспостереження, які зафіксували напад на представника Єдиного національного руху Димитрія Чіковані. На відео видно, що біля будинку його підстерегли та побили п'ять людей, обличчя яких розрізнити неможливо.

Видання зазначає, що нападам передували дзвінки з погрозами. Ще з 7 травня в Тбілісі почалася кампанія дзвінків із невідомих номерів активістам, які беруть участь в акціях протесту проти закону про "іноагентів". Було зафіксовано десятки дзвінків з погрозами розправи.

Дзвінки тримали директорка Альянсу регіональних мовників Грузії Натіа Купрашвілі, члени партії "Гірчі" Борис Челе Куруа та Нікі Мосіашвілі. Також невідомі телефонували родичам активістів.

У "Грузинській мрії" заявили, що не мають жодного стосунку до цих дзвінків.

"Звичайно, "Грузинська мрія" не може стояти за цим, це неможливо. Думати, що ми опустилися до такого рівня, це образа", - заявив представник правлячої партії Гіа Вольський.

Водночас опозиційний телеканал Pirveli стверджує, що телефонні дзвінки громадським активістам організовано через кол-центри, які перебувають під контролем влади.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях в столиці Грузії.