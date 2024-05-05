Грузія на роздоріжжі: в "русскій мір" чи в Європейський Союз
Олігарх-контролер уряду Бідзіна Іванішвілі перед осінніми парламентськими виборами чітко навʼязує країні правила існування а ля рюсс
Закон про "іноагентів", який вбиває всі незалежні ЗМІ ще до виборчої кампанії, є спробою врятувати від дуже вірогідної поразки партію олігарха "Грузинська Мрія" шляхом створення законодавства з російським духом.
Саме тому у Тбілісі їдуть з усієї Грузії громадяни, які готові боротись за європейське майбутнє. Саме тому Іванішвілі, який виступає на підконтрольному ТБ з антизахідною риторикою, пообіцяв опозиції жорстку відповідь, зауваживши, що він не Янукович. Саме тому, сторони не відступатимуть і головне протистояння попереду.
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Власне, нинішня ситуація в Грузії є попередженням і для українців та української влади. Ми маємо лише один шлях для виживання, як держави та нації — європейський. Він безальтернативний. І будь-яка спроба влади протягнути в національне законодавство отруту "русского міра" має отримувати жорстку відсіч від громадян. Навіть якщо ця отрута запакована в патріотичну упаковку з вишиванковим візерунком.
Зараза не має пройти ні в якому вигляді. А грузинам я бажаю вибороти свій шлях у Європу!
Про автора. Володимир Ар'єв, колишній народний депутат України
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