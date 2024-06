Європейські руки Путіна: як Росія впливає на громадську думку в ЄС

Контроль над ЗМІ є одним з найбільш очевидних інструментів. Російські державні та приватні медіа-ресурси, такі як телебачення та радіо, часто висвітлюють події з проросійської перспективи, намагаючись вплинути на сприйняття та думки громадян ЄС.

Пропаганда та дезінформація використовуються для маніпулювання фактами та створення фальшивих новин, що спотворюють реальність та посилюють розколи в суспільстві. Це включає в себе не тільки традиційні медіа, але й соціальні мережі, де фейкові акаунти, боти і тролі розповсюджують пропаганду та дезінформацію.

Кібератаки та хакерство є більш прихованими, але не менш ефективними методами. Втручання у виборчі процеси, крадіжка конфіденційної інформації та навіть атаки на критичну інфраструктуру є частиною цієї стратегії.

Політичні впливи включають підтримку політичних партій та рухів в ЄС, які поділяють російські інтереси, надаючи їм фінансову та іншу підтримку.

Ці методи мають на меті не тільки формування громадської думки, але й зміну поведінки та політичних переконань. Вони впливають на міжнародні відносини, економічну стабільність та безпеку регіону.

Еспресо розгляне ключові аспекти російського впливу у ЄС.

Пропаганда та дезінформація Росії

У країнах Європи, які так зневажають на Росії, живе багато їхніх емігрантів. Зокрема, й агентів розвідки, що роками вибудовували своє прикриття. До прикладу, справа Марії Рози Маєр Муньос та Людвіга Гіша (Анна Валеріївна Дульцева та Артем Вікторович Дульцев), яких викрили у Словенії.

Крім явних шпигунів, у ЄС активно працюють (дослідження Інституту інноваційного врядування) російські медіа та пропагандисти, розвивають громадські організації, в тому числі й через церкву.

Деякі з прикладів такої діяльності наводить OSINT-агенція "Мольфар":

Приклад 1: У 2022 році дослідження Центру моніторингу, аналізу та стратегії в Німеччині показало, що 40% німців частково або повністю погоджуються з твердженням, що війна Росії проти України була необхідною відповіддю на провокації НАТО. Це результат російських кампаній з дезінформації, які спрямовані на виправдання агресії проти України​ (DW)​.

Приклад 2: У червні 2023 року Франція виявила масштабну дезінформаційну кампанію, що включала створення фальшивих вебсторінок, які імітували французькі мас-медіа та урядові сайти. Метою було поширення фальшивих новин, спрямованих проти України​ (DW)​.

Приклад 3: У березні 2024 NATO StratCom виявив поширення в російських ЗМІ наративу щодо участі НАТО та України в теракті в "Крокус Сіті Холі" в москві (дослідження).

Для підкріплення "дези" росіяни також активізовують, до прикладу, й різні акції. Ще у 2023 році польська газета Nowiny Polskie писала про плани Росії активізувати антиукраїнські акції, зокрема у Франції та Бельгії. Для організації масових прокремлівських протестів російська пропаганда використовуватиме записи триваючих демонстрацій проти пенсійної реформи у Франції, а організатори антиукраїнських мітингів спробують зібрати своїх нечисленних "прихильників" поблизу епіцентрів антиурядової активності. Тоді акцент робився на обуренні щодо постачання Україні винищувачів.

Вже у червні 2024 року, на тлі розмов про відправку військ в Україну, знову у Франції відбувся такий собі перформанс – біля Ейфелевої вежі невідомі залишили труни з написами "Французькі солдати в Україні". Усіх причетних поліція встигла затримати. Подібний «перформенс», але вже з графіті 7 червня, повторили через кілька днів громадяни Молдови, їх також затримали. Кишинів засудив дії своїх громадян.

2 червня Біля Ейфелевої вежі знайшли труни з написом "французькі солдати в Україні"



Медіа та соцмережі РФ у Європі

Медіа та інші інтернет-платформи є основним інструментом для поширення дезінформації та пропаганди. Як ще раніше писали у texty.org.ua, поширенню проросійських наративів серед європейців сприяють місцеві право-, ліворадикальні, конспірологічні або просто проросійськи налаштовані медіа, представництва RT та "Спутніка" (структур холдингу "Росія сьогодні"). До того ж посили "русского мира" просуває низка експертів з університетів, аналітичних центрів або просто журналістів, які позиціонують себе як фахівці з питань Росії / України. Також на російські інтереси працюють численні двосторонні "форуми", "діалоги", "асоціації" тощо.

Для прикладу візьмемо Німеччину, яка є важливою ціллю для російської пропаганди. Німецькомовні російські видання активно почали працювати у 2014 році. Однак воно виходило в ефір для німецьких глядачів лише з грудня 2021 року по лютий 2022 року. При цьому, RT Deutsch / RT.de і радіомережа Sputnik, повністю позбавлена ​​доступу до основних платформ соціальних медіа в Європейському Союзі, російське державне видання продовжує випускати пропагандистські матеріали німецькою мовою на міжнародних доменах, таких як https://de.rt.com/, https://rtde.live/, https://rtde.me/ та інші.

Довгий час телеграм-канал RT.de відігравав провідну роль у поширенні дезінформації та теорій змови серед інших проросійських Telegram-каналів в німецькомовній спільноті: RT DE був найбільш поширеним джерелом інформації протягом першого тижня війни через відповідні канали та групи в Telegram.

Інформаційне агентство Sputnik. Цитати Путіна, міністра закордонних справ Лаврова та інших лояльних до Росії прес-секретарів є стандартними для цього сайту. Дані Similarweb показують, що хоча показники SNA (Sputnik News Agency) скромні – менше 150 000 відвідувань у серпні 2023 року – більш популярним є німецький сервіс RT, який набрав 4,8 млн відвідувань. SNA ж виходить за межі своєї традиційної аудиторії, створюючи пропагандистські канали на таких платформах, як TikTok.

Іншим прикладом є блог "Анти-Шпігель", який веде Томас Рьопер із Санкт-Петербурга, який поширює російську пропаганду, наративи і неправду щодо російської загарбницької війни. Рьопер також часто з’являється на пропагандистському YouTube-каналі "Голос Германии" ("Голос Німеччини"), який веде берлінський блогер Сергій Фільберт.. Фільберт також керує Telegram-каналами "Голос Німеччини" та "Дружба FM", схвалюючи та виправдовуючи російську агресію в Україні та пропагуючи російський світогляд, одночасно підтримуючи ультраправі та ультраліві рухи в Німеччині.

Також відомий Вільгельм Домке-Шульц, журналіст і режисер, який став продюсером кількох документальних фільмів на захист російського уряду та військових ("Remember Odessa" та "Living and Dying in Donbass"), а також працював з Томасом Рьопером (над фільмом "Living and Dying in Donbass"), займається подібною пропагандистською діяльністю. Він також фігурував у проекті пропагандистської ініціативи "НАТО – Слідчий комітет" Сергія Фільберта, а також у електронних "зливах" компанії "Конкорд" Євгена Пригожина, екс-керівника приватної військової компанії "Вагнер Груп", як один із бенефіціарів інформаційних кампаній Пригожина в Німеччині.

Це лише маленька частка того, що насправді діє у Німеччині в інтересах Росії. Є чимало різних журналів, блогів та окремих журналістів, які прямо висвітлюють російські наративи, хоч напряму й не належать до російських псевдоЗМІ.

Згідно з інтерактивною мапою "Текстів", на яку у цій статі вже покликалися, саме у Німеччині зосереджена найбільша кількість так званих агентів впливу РФ – політики, церква, ГО, "експерти". Трохи менше їх є у Франції, Італії й ще менше у Великій Британії. Проте, варто також розуміти, що такі проросійські елементи існують чи не в кожній країні Європи.

Приклади від "Мольфар":

Приклад 1: У 2022 році російські пропагандисти використовували соціальні медіа для поширення неправдивих історій про українські біологічні лабораторії, що фінансуються США, що нібито розробляють біологічну зброю​ (DW)​.

Приклад 2: У 2023 році кампанія під назвою "Doppelgänger" створювала фейкові статті, що імітували відомі німецькі та французькі медіа, з метою поширення дезінформації про війну в Україні​ (DW)​.

Приклад 3: У 2023 році французька агенція протидії зовнішньої дезінформації Viginum викрила екосистему вебсайтів "pravda" з серверами у рф, яка поширювала дезінформацію про війну в Україні​. Вебсайти були орієнтовані на французьку, польську, іспанську та англомовні й німецькомовні країни. Також було викрито схожу екосистему з 41 сайтів "-news.ru", створену в 2022, та "історичну" екосистему з 147 сайтів, що мали назви українських та російських міст в своїх доменах. Сайти були створені за однаковим графічним дизайном та мали спільні характеристики IP-адрес (дослідження).

Залучення політиків

Звичайно, як вже згадувалося, росіяни активно використовують у своїй дезінформації й псевдо експертів. До прикладу, у дослідженні Інститут інноваційного врегулювання також перелічують проросійських політичних експертів та коментаторів у Німеччині.

"Одним із найвідоміших проросійських політичних та економічних експертів і коментаторів для німецькомовної аудиторії є Олександр Рар. Німецький консультант з менеджменту та історик Східної Європи, він також є лобістом російської газової компанії "Газпром" і російського уряду Володимира Путіна", – йдеться у дослідженні.

Фото: Вікіпедія

Наприклад, він поширює російські пропагандистські наративи про відсутність суверенітету України (з Росією та Заходом як протиборчі сили) неминучість перемоги Путіна у війні і відновлення нормальних економічних відносин між Росією та Заходом після поразки України.

Як зазначають у Детектор.медіа, ризиком є готовність самих внутрішніх політичних гравців у країнах ЄС іти назустріч російській пропаганді, використовуючи її наративи для власного позиціювання у внутрішньополітичній боротьбі.

"Прихильні до владних партії в Угорщині та Словаччині ресурси вступають в інформаційну коаліцію з російськими пропагандистськими медіа. Так само роблять і багато євроскептичних опозиційних рухів у інших країнах Європи", – йдеться у їхній статті щодо агітпропу.

Ще одним яскравим прикладом діяльності на користь РФ є ситуація із блокуванням польсько-українського кордону. Наприкінці 2023 - початку 2024 польські вантажні перевізники та фермери заблокували польсько-український кордон, протестуючи проти імпорту агропродукції з України, хоча фактично в Польщі діяла заборона на імпорт українського зерна. Зокрема, головною вимогою перевізників було повернення старої системи дозволів для українських компаній на перевезення товарів, за винятком гуманітарної допомоги та вантажів для ЗСУ. Хоча фактично вони блокували й вантажі для українського війська.

"Одну з ключових ролей у цій блокаді відігравала польська політична ультраправа партія "Конфедерація". Представники "Конфедерації" виступають проти санкції щодо росії, мають проросійську риторику, а лідер протесту перевізників, керівник осередку "Конфедерації" в Люблінському воєводстві, Рафал Меклер разом з кількома однопартійцями вже потрапив до списків "Миротворця"", – розповідає Еспресо Костянтин Кузьменко, Chief Business Development Officer

Дійсно, чого лише вартий вчинок одного з фермерів, який розмістив плакат з гаслом "Путін розберися з Україною, Брюсселем та нашими правителями".

Фото: Х/Drapiąca Metka

Як нагадують у "Мольфар", в лютому 2024 польські фермери поширили свій протест на кордони з Литвою, мотивуючи свої дії тим, що ніби українське зерно вдають за литовське та завозять в Польщу. Литовська премʼєр-міністр Інґріда Шимоніте заявила, що ця риторика "схожа на спроби Кремля зіштовхнути двох найбільших союзників України один з одним". Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс сказав, що "це нагадує деякі гібридні операції, які інтенсивно експлуатуються російською пропагандою".

Не можна й не згадати громадські організації, асоціації та інше, під ширмою яких працює Росія у ЄС.

До прикладу візьмемо ситуацію у Франції.

Серед російських організацій у Франції є Російський дім, який активно функціонує та сприяє культурній пропаганді через концерти, фільми, поїздки й т.д. У цьому ж Російському домі представлене Російське георгафічне товариство у Парижі, яке нагороджує французьких мандрівників російськими нагородами. Також особливої уваги заслуговує Міжнародний комітет із захисту прав людини (CIPDH), який позиціонує себе партнером ООН, однак явно видає себе як проросійський агент впливу. Одне з розслідувань виявило що майже 70% керівництва організації складалося з фейкових профілів.

Організація базується на поєднанні злочинної діяльності, шахрайських схемах з залученням африканського золота, а їхній підсанкційний лідер напряму пов'язаний з ФСБ. Принаймні двоє топ-менеджерів організації мають тісні зв’язки з російськими військовими та спецслужбами. Це Віталій Гінзбург – самопроголошений колишній офіцер російської військової розвідки та Олександр Іонов, в.о. віце-президента CIPDH. США визнали Іонова кооптованим ФСБ, також він співпрацює з проєктом вже померлого Пригожина (Євген Пригожин, ексвласник ПВК "Вагнер", - Ред.) щодо поширення дезінформації.

Варто розуміти, що це маленька частинка того, що є насправді, адже, до прикладу, у цій же Франції, велике представництво має російська церква. Крім того, є сотні локальних організацій росіян, що переїхали до Франції. Вони є об’єднані Координаційною радою співвітчизників Франції - "парасолькова" організація всієї російської діаспори в ЄС, асоціацій і структур. Крім загальної підтримки та взаємодії між різними учасниками, організації спільних заходів, наприклад пропагандистського маршу "Безсмертний полк" з використанням Z-символіки, Рада надає правову допомогу переселенцям.

Після початку війни Росії проти України у 2014 році, а особливо після розгортання повномасштабного вторгнення у 2022 році, офіційна пропаганда почала поширювати наратив про загальну русофобію в Європі та світі. Відтоді завданням Координаційних рад і створених там правових центрів став "захист співвітчизників" від "дискримінації за національною ознакою".

У ЄС, зокрема й у Франції, діє також мережа партнерів Фонду "Русский мир". Як правило, у самого фонду немає окремого представництва, але можуть бути так звані "Центри Русского мира", а також "Кабінети Русского мира", які зазвичай є чимось середнім між спеціалізованим класом, бібліотекою й конференц-залом з відповідною літературою, організацією "читань", концертів, круглих столів тощо.

Сплески активності російської мережі

У ЄС декларують розуміння загрози російської дезінформації та відповідно почали протидіяти їй.

"Російська дезінформаційна діяльність зазвичай активізується у період виборчих кампаній. Випадки втручання росії у вибори в США широко описані і навіть розслідувані на державному рівні. Водночас такі втручання відбуваються також і в Європі — як на рівні окремих держав, так і під час виборів до Європарламенту, що ми мали можливість бачити у 2024 році", – коментує "мольфар" Костянтин Кузьменко.

Так, вже у лютому 2024 року Європарламент ухвалив та випустив у світ резолюцію "Рашагейт: звинувачення Росії у втручанні в демократичні процеси в Європейському Союзі".

Як розповіли осінтери, в резолюції наголошено на небезпечності розширення російської шпигунської мережі у Європі та проведення росією кампаній з дезінформації. Також зазначено, що напередодні європейських виборів 2024 слід очікувати посилення втручання та маніпулювання інформацією з боку росії. Окремо в резолюції відзначено "російську політику використання культури як зброї для досягнення цілей кремля та використання російських громадян, які працюють у цій сфері, як агентів впливу та шпигунів".

Операція BIS

Одна з наймасштабніших контроперацій, які відомі за останні півроку – це операція BIS (Служба безпеки та інформації Чехії). Їй вдалося розкрити та описати діяльність впливової мережі, яка фінансується Росією і діє на території Чехії. Операція BIS розкрила, як Росія впливає на територію країн ЄС та намагається впливати на політичні процеси в окремих країнах.

"На підставі інформації BIS уряд Чехії запровадив санкції проти Віктора Медведчука, пропагандиста Артема Марчевського та чеської компанії Voice of Europe s.r.o. - юрособи новинного вебсайту, який поширював російську дезінформацію в ЄС. Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на брифінгу після засідання уряду сказав: "цим кроком ми вирішили вдарити проросійську мережу, яка намагалася розгорнути операцію впливу на нашій території, яка мала б серйозні наслідки для безпеки Чехії та ЄС". В травні 2024 санкції проти Voice of Europe були запроваджені також на рівні ЄС", – резюмує Костянтин Кузьменко, Chief Business Development Officer.

У квітні 2024 року про початок розслідування ймовірного втручання Росії у загальноєвропейські вибори заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. За його словами, бельгійська розвідка підтвердила існування мережі, яка намагається підірвати підтримку України з боку європейських партнерів. Окрім того, як зазначив Де Кроо, мета цієї мережі також полягала в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту та зміцнити певний проросійський наратив у цій інституції.

Раніше європейські політики та журналісти-розслідувачі також заявляли про втручання Росії у вибори, зокрема, у Франції, Німеччині, Італії та Польщі, а також референдуми в Іспанії та Великій Британії.

Росіяни уважно слідкують за ситуацією у Європі і відповідно до нових гострих ситуацій змінюють свої наративи.

"Крім того, РФ також активізує свої зусилля у періоди дестабілізації ситуації в окремих державах ЄС. Зокрема, у згаданій резолюції Європарламенту (Рашагейт) відзначено доповідь Європейського центру боротьби з гібридними загрозами щодо діяльності Росії з дестабілізації Іспанії. В ньому йдеться про зв'язки між каталонськими сепаратистами, включаючи представників регіонального уряду Каталонії і колишнього регіонального президента та нинішнього депутата Європарламенту Карлеса Пучдемона, з Росією", – додає Костянтин Кузьменко.

Росіяни можуть змінювати наративи відповідно до наявної ситуації. Наприклад, згідно з інформацією французької агенції протидії зовнішньої дезінформації Viginum, після заяв президента Франції Макрона про готовність ввести війська в Україну проросійські групи розповсюдження дезінформації змістили свій фокус з підтримки війни в Україні на критику внутрішніх проблем у Франції та нападки на президента Макрона особисто.

Росіяни активно використовують телеграм

У квітні в Україні піднімалося питання заборони ще однієї соціальної мережі через можливу інформаційну небезпеку, яку вона несе. Мова про телеграм, звідки чимало українців черпають інформацію, нерідко критично шкідливу. І поки у нас це питання відкрите, у Європі констатують, що через цю мережу росіяни активно ведуть свій вплив.

Знову ж таки почнемо з Німеччини у цьому контексті: як розповіли у "Мольфар", там було виявлено мережу з 10 тг-каналів німецькою мовою, які підтримують війну в Україні, поширюють фейкові новини та ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини". Шість каналів з 10 зʼявилися після початку повномасштабного вторгнення, коли в Німеччині були заборонені російські пропагандистські медіа RT та Sputnik.

Крім того, в соцмережі X (раніше Twitter) за місяць було виявлено понад 50 тис. акаунтів, які опублікували понад 1 млн твітів німецькою мовою, у яких часто звинувачували федеральний уряд, який нібито нехтує власним населенням заради підтримки України. Фахівці оцінили це як "систематичну російську кампанію" з дезінформації

Французька Viginum викрила, що тг-канали також використовувалися для поширення контенту з дублікатів сайтів світових ЗМІ з фейковим антиукраїнським контентом. Також Viginum дослідила мережу Тг-каналів "pravda", яка дублює контент однойменної мережі сайтів, що поширюють дезінформацію серед західної аудиторії.

Варто зазначити, що телеграм залишається найбільш проблемною платформою. Згідно з дослідженням NATO StratCom.

"При цьому ця платформа тепер використовується не лише для поширення впливу на російськомовну аудиторію, росіяни також активно працюють над створенням та розвитком груп впливу, націлених на аудиторії окремих країн, зокрема США, Франції та Фінляндії", – коментують в агенції "Мольфар".

Дослідження NATO StratCom виявило 17 груп акаунтів, які скоординовано поширюють пропаганду та дезінформацію переважно через Telegram (53%) та X (12%), ше третина каналів працюють одразу на 2 платформах, наприклад Telegram та VK або Telegram та X. Більшість з них (67%) - російськомовні, 17% - англомовні, також є канали французькою та фінською.

Європейські руки Кремля

З огляду на велику активність російських агентів та шпигунів у ЄС, ми запитали у осінтерів з "Мольфар", чи можна вищеперелічені кейси ототожнювати саме з російською агентурною мережею.

Фото: gettyimages

Як там зазначили, у резолюції Європарламенту пишуть, що Росія встановила контакти з партіями, діячами та рухами, щоб спиратися на активних в інститутах Союзу, щоб легітимізувати позиції Росії, підтримати рухи за незалежність та уряди-проксі й наполягати на послабленні санкцій і пом’якшити наслідки міжнародної ізоляції" та що "депутати від певних політичних груп, а також деякі незалежні депутати поширюють у парламенті відверту прокремлівську пропаганду". Тобто Європарламент напряму пов’язує розбудову Росією такої агентурної мережі, мережі політичного впливу, та поширення російської пропаганди.

"Приголомшені вірогідними повідомленнями, які проливають світло на спроби росії розпалювати розбіжності між європейськими громадянами шляхом вербування членів Європарламенту як агентів впливу, а також її зусиллями з системного створення системи залежностей через європейські політичні партії, які потім діють як підсилювачі кремлівської пропаганди та служать її інтересам", – йдеться також на початку резолюції.

Також, після того, як стало відомо про операцію BIS, чеські медіа з посиланням на джерела в розвідці також повідомили, що політики з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини отримували гроші від Voice of Europe, щоб вплинути на майбутні вибори до Європарламенту.

"Тобто в цьому випадку вже учасники дезінформаційної мережі прямо брали участь у розбудові мережі російських агентів. Водночас цілком природним є також те, що російські спецслужби, які курують агентурні мережі у Європі та ведення дезінформаційної діяльності, намагаються побудувати свою роботу таким чином, аби у публічній площині взаємозв’язок різних російських елементів впливу був помітний якнайменше", – резюмує Костянтин Кузьменко та додає, що саме через це у більшості випадків зв’язок фігурантів кейсів розповсюдження роспропаганди у ЄС та членів агентурної мережі росіян наразі не є доведеним.