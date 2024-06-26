Мер одного із міст Уралу Ковальчук стане новим очільником уряду "ЛНР"

Про це повідомив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, пише російська агенція URA.RU.

"Він (Ковальчук - ред.) встиг зарекомендувати себе як досвідчений управлінець і сильний господарник. До затвердження нового голови уряду "ЛНР" виконувати його обов'язки буде перший заступник - Юрій Миколайович Говтвін", - написав Пасічник.

Раніше цю посаду обіймав Сергій Козлов. Зазначається, що він продовжить працювати над "розвитком регіону в новій якості".

Що відомо про Єгора Ковальчука

У 2014 році Ковальчук переїхав з Челябінської області до Югри, де відповідав за сферу житлово-комунального господарства, енергетики, енергозбереження, капітального ремонту багатоквартирного житлового фонду.

Потім очолив відділ департаменту спецпроєктів Мінбуду РФ, а у вересні 2019 року губернатор Челябінської області Олексій Текслер призначив його своїм заступником.

З березня 2022 року Єгор Ковальчук очолив штаб із підтримки логістики підприємств, які "постраждали" від західних санкцій, пов'язаних із повномасштабним російським вторгнення. У травні 2023 року став мером Міаса.