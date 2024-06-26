Мер одного із міст Уралу Ковальчук стане новим очільником уряду "ЛНР"
Мер Міасу, що у Челябінській області Росії, Єгор Ковальчук стане новим очільником уряду самопроголошеної "ЛНР"
Про це повідомив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, пише російська агенція URA.RU.
"Він (Ковальчук - ред.) встиг зарекомендувати себе як досвідчений управлінець і сильний господарник. До затвердження нового голови уряду "ЛНР" виконувати його обов'язки буде перший заступник - Юрій Миколайович Говтвін", - написав Пасічник.
Раніше цю посаду обіймав Сергій Козлов. Зазначається, що він продовжить працювати над "розвитком регіону в новій якості".
Що відомо про Єгора Ковальчука
У 2014 році Ковальчук переїхав з Челябінської області до Югри, де відповідав за сферу житлово-комунального господарства, енергетики, енергозбереження, капітального ремонту багатоквартирного житлового фонду.
Потім очолив відділ департаменту спецпроєктів Мінбуду РФ, а у вересні 2019 року губернатор Челябінської області Олексій Текслер призначив його своїм заступником.
З березня 2022 року Єгор Ковальчук очолив штаб із підтримки логістики підприємств, які "постраждали" від західних санкцій, пов'язаних із повномасштабним російським вторгнення. У травні 2023 року став мером Міаса.
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