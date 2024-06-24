"Не знайшлося місця вдома": окупанти влаштували до шкіл Луганщини 13 вчителів із РФ
3 початку нового навчального року в школах тимчасово окупованої Луганської області будуть навчати дітей 13 викладачів, яких відправили з Росії
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, йдеться про так званих земських учителів. Їх зібрали, зокрема, з Башкортостану, Астрахані й Чеченської Республіки.
Зазначається, що двоє з цих учителів викладатимуть у початкових класах, ще один буде фізкерівником.
"Вдома їм місця не знайшлося - влаштували в "ЛНР". На якість майбутнього навчального процесу заплющили очі", - підкреслив голова ОВА.
- Нещодавно повідомлялося, що вищий навчальний заклад, який розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.
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