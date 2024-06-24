"Не знайшлося місця вдома": окупанти влаштували до шкіл Луганщини 13 вчителів із РФ

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, йдеться про так званих земських учителів. Їх зібрали, зокрема, з Башкортостану, Астрахані й Чеченської Республіки.

Зазначається, що двоє з цих учителів викладатимуть у початкових класах, ще один буде фізкерівником.

"Вдома їм місця не знайшлося - влаштували в "ЛНР". На якість майбутнього навчального процесу заплющили очі", - підкреслив голова ОВА.