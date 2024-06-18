В одному з "вишів" Луганська окупанти розпочнуть підготовку операторів БПЛА серед студентів, - ОВА

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



Зазначається, що на кафедрі "вишу" вже створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки.



Крім того, інші студенти вже вивчають дисципліну "Основи застосування безпілотних літальних систем", а також відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".

В Луганській ОВА додають, що тим часом вчителі і викладачі, які працюють на Росію, проходять навчання, аби надалі читати курс студентам вишів та учням старших класів "Основи російської державності" - пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, де заперечується існування України.