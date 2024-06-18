В одному з "вишів" Луганська окупанти розпочнуть підготовку операторів БПЛА серед студентів, - ОВА
Вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що на кафедрі "вишу" вже створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки.
Крім того, інші студенти вже вивчають дисципліну "Основи застосування безпілотних літальних систем", а також відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".
В Луганській ОВА додають, що тим часом вчителі і викладачі, які працюють на Росію, проходять навчання, аби надалі читати курс студентам вишів та учням старших класів "Основи російської державності" - пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, де заперечується існування України.
- У лютому повідомлялося. що російська окупаційна армія шукає операторів дронів на тимчасово окупованих територіях України. Загарбники зокрема відкрили центр підготовки в захопленому Маріуполі на Донеччині.
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