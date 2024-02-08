Росіяни відкрили набір на курси операторів дронів у тимчасово окупованому Маріуполі, – ЦНС
Російська окупаційна армія шукає операторів дронів на тимчасово окупованих територіях України. Відкрито центр підготовки в захопленому Маріуполі на Донеччині
Про це повідомив Центр нацспротиву.
"Росіяни відкривають курси оперування дронами у тимчасово захоплених містах. Після Севастополя центр підготовки відкрили у Маріуполі, куди звозять охочих за "легкі гроші" з усіх загарбаних регіонів Донбасу. По завершенні курсів операторам пропонують контракт зі ЗС РФ", - ідеться у повідомленні.
ЦНС зазначає, що таким чином ворог укотре порушує міжнародне право, яке забороняє вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини.
- Раніше цього місяця партизани повідомляли, що росіяни організували виробництво дронів у Бердянську.
- При цьому у райраді Бердянська зазначили, що на подібні виробництва окупанти не допускають місцевих, навіть тих, хто має проросійські погляди.
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