Росіяни організували виробництво дронів у Бердянську. Деталі

Про це пише рух спротиву "Атеш".

"Наші агенти з тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що рашисти організували виробництво дронів та ремонт бронетехніки на Бердянському заводі жаток. Згідно з переданою інформацією, останнім часом надходить багато пошкодженої техніки з Запорізького спрямування, а виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу", - пишуть партизани.

"Атеш" також поділився координатами локації у тимчасово окупованому Бердянську: 46.795584510, 36.739596998.

"Ми продовжуємо спостереження за цим об'єктом, виявляючи слабкі сторони та недоліки. Наша мета – забезпечити припинення його функціонування", - йдеться у повідомленні.