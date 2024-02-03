Росіяни організували виробництво дронів у Бердянську. Деталі
Російські окупанти організували виробництво дронів на тимчасово захопленому Бердянському заводі жаток
Про це пише рух спротиву "Атеш".
"Наші агенти з тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що рашисти організували виробництво дронів та ремонт бронетехніки на Бердянському заводі жаток. Згідно з переданою інформацією, останнім часом надходить багато пошкодженої техніки з Запорізького спрямування, а виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу", - пишуть партизани.
"Атеш" також поділився координатами локації у тимчасово окупованому Бердянську: 46.795584510, 36.739596998.
"Ми продовжуємо спостереження за цим об'єктом, виявляючи слабкі сторони та недоліки. Наша мета – забезпечити припинення його функціонування", - йдеться у повідомленні.
- 1 лютого повідомлялось, що у Бердянську панує епідемія грипу, медикаментів немає, а у шпиталях - поранені російські військові.
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