"Епідемія - проблема виключно місцевих": у Бердянській райраді розповіли про медицину в окупації

Про це заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів в етері Еспресо.

"Там епідемія грипу, карантин, лютує епідемія й окупанти дати раду не можуть. Я скільки разів казав в ефірах, що медицини там немає. От сьогодні є це вже показовим настільки, що всі зрозуміли - просто немає медичних послуг, і в будь-якій сфері, яка там існує, нічого не працює, нічого не допомагає людям, контингенту військового там не меншає", - пояснює Дудукалов.

За його словами, у тимчасово окупованому Бердянську продовжуються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням, ворог не розв'язує ці проблеми.

Мирних жителів не можуть госпіталізувати, бо місця займають поранені російські військові. Водночас місцеві медики виїхали через тиск окупантів.

"Відповідно, до всіх заборони й обмеження, якщо лікарі й медичний персонал - до них увага просто неймовірна, медики там під мікроскопом, чесно вам скажу. Сьогодні епідемія - це проблема самих цивільних місцевих мешканців, немає медикаментів. У нас люди пишуть про те, що вони будуть їхати в Маріуполь за 100 км за знеболюваними, жарознижувальними. До чого дожилися", - підсумував заступник голови Бердянської районної ради.