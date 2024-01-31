В окупованому Бердянську діють російські катівні, а колонія №77 – це сучасний Освенцим, – Дудукалов
У тимчасово окупованому Бердянську досі діють російські катівні, а кількість закладів для репресій місцевого населення лише зростає
Про це в інтервʼю Громадському радіо заявив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.
"Кількість цих закладів там не зменшується. Вона може тільки збільшуватись. На території міста Бердянська є одна з найбільших катівень на окупованій території Запорізької області. Це колишня місцева колонія №77. Там вчинялися і досі вчиняються тортури часів нацистської Німеччини. Тобто сучасний Освенцим – це там", – сказав Дудукалов.
За його словами, є люди, які перебувають у цих катівнях практично з березня-квітня 2022 року, і їхня доля досі невідома. Попри те, щодо певних незаконно затриманих осіб була міжнародна увага, окупанти все одно не повідомляють про їхню долю. Дудукалов розповів, що через ці катівні, які в народі називають "підвал", пройшли тисячі людей. Він каже, що окупанти затримують людей лише за те, що підозрюють їх в інформуванні ЗСУ.
За словами Дудукалова, окупанти лякають жителів, мовляв, якщо будеш погано поводитися, то потрапиш "на підвал". А звідти люди виходять з поламаною психікою, непоправними наслідками для здоров'я, а іноді й зовсім не виходять, бо їх закатовують до смерті.
"Я особисто знаю чоловіка, який три дні провів на "підвалі" просто за те, що в нього була в галереї збережена з інтернету картинка, як палає "русскій воєнний корабль" у нашому порту. Це не його фотографія була. Вони підозрювали, що він був навідником", – розповів заступник голови Бердянської районної ради.
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