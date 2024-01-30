"Було V, стало Z”: окупанти різко змінили маркування на техніці, яку переміщують з Маріуполя в бік Бердянська
Російські окупанти продовжують переміщати свою техніку у бік тимчасово окупованої частини Запорізької області. За тиждень на ній змінилося маркування з ”V” на ”Z”
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, інтенсивність та основний напрям військових переміщень окупантів у Маріуполі повернулись до стану початку грудня 2023 року.
Загарбники повільно невеликими колонами рухаються в бік Бердянська та села Урзуфа під Маріуполем. Зокрема, військові перевозять свої боєкомплекти та паливо для техніки.
"Проте з’явилась одна цікавинка. Якщо ще минулого тижня 90 відсотків техніки було марковано "V", то останні дні їх майже повністю змінило маркування "Z", - наголосив Андрющенко.
- Напередодні, 17 січня, повідомлялося, що військові переміщення російських окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі знову змінили напрям у бік Волновахи на Донеччині, що, ймовірно, свідчить про підготовку окупантів до наступу на Волноваху.
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