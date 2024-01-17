У Маріуполі помітили стягування резервів росіян: ймовірно, для наступу на Вугледар
Військові переміщення російських окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі знову змінили напрям у бік Волновахи на Донеччині, що, ймовірно, свідчить про підготовку окупантів до наступу на Волноваху
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що з Новоазовського та Бердянського напряму окупанти переправляють переважно живу силу та інженерні підрозділи трасою Маріуполь - Донецьк у бік Волновахи.
За словами Андрющенка, також окупанти розпочали розселення офіцерського складу в нових та відремонтованих будинках у центрі Маріуполя, найбільше - у районі проспекта Металургів та бульвара Шевченко, а також в приватному секторі "Новоселовці".
Крім того, зафіксовано факт використання загарбниками бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.
"Загалом можна говорити про продовження стягування та накопичення резервів навколо Волновахи та на північному заході Маріупольського району. Досі Вугледар залишається в зоні найбільш вірогідного наступного тиску росіян на півночі Донецької області", - наголосив радник мера Маріуполя.
- Раніше майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що для окупантів важливо взяти Вугледар, оскільки це панівна висота, з якої можна вести спостереження. Туди переправили велику кількість техніки.
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