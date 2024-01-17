У Маріуполі помітили стягування резервів росіян: ймовірно, для наступу на Вугледар

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



Зазначається, що з Новоазовського та Бердянського напряму окупанти переправляють переважно живу силу та інженерні підрозділи трасою Маріуполь - Донецьк у бік Волновахи.



За словами Андрющенка, також окупанти розпочали розселення офіцерського складу в нових та відремонтованих будинках у центрі Маріуполя, найбільше - у районі проспекта Металургів та бульвара Шевченко, а також в приватному секторі "Новоселовці".



Крім того, зафіксовано факт використання загарбниками бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

"Загалом можна говорити про продовження стягування та накопичення резервів навколо Волновахи та на північному заході Маріупольського району. Досі Вугледар залишається в зоні найбільш вірогідного наступного тиску росіян на півночі Донецької області", - наголосив радник мера Маріуполя.