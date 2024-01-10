Вугледар є пріоритетним напрямком для наступу росіян, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це повідомив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман у етері телеканалу "Еспресо".

"Атакувати Вугледар окупанти планували і раніше, у них були невдалі спроби. Зараз з півночі від Вугледару, з півдня від Мар'їнки вони намагаються просунутись, щоб вийти збоку і якимось чином захопити Вугледар. Для них це дуже важливе місто, яке знаходиться на панівній висоті. А отже, це логістично нові можливості для росіян і висота, з якої можна вести спостереження і більш вдалий артилерійський вогонь. Тому вони будуть там наступати", - зазначив він.

За його словами, росіяни не зможуть створювати однакової потужності наступальні дії по всій лінії фронту, але де-не-де вони будуть намагатися наступати.

"Це буде Вугледарський, Куп'янський напрямок, Куп'янськ-Вузловий, Часів Яр і Костянтинівка. Біля Авдіївки окупанти будуть намагатися оточити. Також будуть спроби дій ворожої армії біля Мар'їнки. Росіяни, ймовірно спробують наступати з Мар'їнки на південь до Вугледару", - розповів майор запасу НГУ.

По цій лінії фронту це будуть основні напрямки, де вони будуть намагатися створювати атакувальні дії, але питання в тому, чи їм це вдасться, додав він.

"Недаремно наше військове керівництво приїжджало на Куп'янський напрямок. Було анонсовано, що там будуть певні неприємні сюрпризи для росіян. Можливо, саме тому туди приїжджали командувачі, начальник Штабу та міністр борони", - сказав Гетьман.