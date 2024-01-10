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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ відбили атаки росіян на 8 напрямках, найбільше - на Авдіївському, - Генштаб

10 січня, 2024 середа
07:10
Війна з Росією

Українські сили відбили атаки ворога на Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому на Херсонському напрямках

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 5 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Сили оборони уразили район зосередження ворога та 2 артзасоби

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби противника.

Армія РФ завдала 5 ракетних та 52 авіаційних удари по території України

Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари (застосувавши 3 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, з яких 1 знищено), здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Нове, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Куп'янськ
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