Росія, ймовірно, хоче створити "буферну зону" на Харківщині, щоб "захистити" від обстрілів Бєлгородську область, - ISW
У Росії закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення "буферної зони" з Бєлгородською областю
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 9 січня, що російські війська зроблять усе можливе, щоб не допустити обстрілів Бєлгородської області з боку України.
Натомість російські джерела використали ці заяви для створення "буферної зони" глибиною до 15 кілометрів у Харківській області, щоб відкинути українські РСЗВ і артилерію від кордону з Бєлгородською областю.
Аналітики зауважують, що це робиться попри ймовірну нездатність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом.
"Російські військові, ймовірно, наразі можуть проводити лише дії тактичного рівня в Харківській області, які, щонайбільше, слугуватимуть фінтами для відволікання та відведення українських сил від можливої російської операції на Куп’янському напрямку", - додали аналітики.
- Нещодавно дрони-камікадзе атакували територію нафтобази "Орелнафтопродукт" у російському місті Орлі, постраждали троє людей. У сусідньому Курську збито ще три БПЛА, у Брянську - один.
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