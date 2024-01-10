Росія, ймовірно, хоче створити "буферну зону" на Харківщині, щоб "захистити" від обстрілів Бєлгородську область, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 9 січня, що російські війська зроблять усе можливе, щоб не допустити обстрілів Бєлгородської області з боку України.

Натомість російські джерела використали ці заяви для створення "буферної зони" глибиною до 15 кілометрів у Харківській області, щоб відкинути українські РСЗВ і артилерію від кордону з Бєлгородською областю.

Аналітики зауважують, що це робиться попри ймовірну нездатність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом.

"Російські військові, ймовірно, наразі можуть проводити лише дії тактичного рівня в Харківській області, які, щонайбільше, слугуватимуть фінтами для відволікання та відведення українських сил від можливої ​​російської операції на Куп’янському напрямку", - додали аналітики.