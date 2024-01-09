У російському Орлі два дрони поцілили в нафтобазу. У сусідньому Курську збито ще три БПЛА
Дрони-камікадзе атакували територію нафтобази "Орелнафтопродукт" у російському місті Орлі, постраждали троє людей. У сусідньому Курську збито ще три БПЛА
Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков у телеграм.
"На території міста Орла сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Займання оперативно локалізоване, надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні губернатора.
За даними Бази, внаслідок падіння безпілотників постраждали троє людей. У них осколкові поранення. Цю інформацію згодом підтвердив Кличков.
"В ході атаки… постраждали троє людей, які зазнали шкоди здоров'ю середньої тяжкості… Ще двоє від шпиталізації відмовилися", - зазначив губернатор.
Провладні телеграм-канали стверджують, що резервуар був порожній і постраждалих немає. Перший безпілотник не спричинив суттєвих наслідків, а після попадання другого – почалася пожежа. На фото видно, що в небо здіймається стовп диму.
Близько 14:00 губернатор сусідньої Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу ППО. Через декілька хвилин він додав, що у небі над областю збито три безпілотники.
- Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито загинули 25 осіб, а отримали поранення 108 осіб. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті.
- Увечері 8 жовтня влада Бєлгорода повідомила про нові обстріли: ППО начебто збила 10 повітряних цілей "на підльоті до міста".
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