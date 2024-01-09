У російському Орлі два дрони поцілили в нафтобазу. У сусідньому Курську збито ще три БПЛА

Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков у телеграм.

"На території міста Орла сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Займання оперативно локалізоване, надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні губернатора.

За даними Бази, внаслідок падіння безпілотників постраждали троє людей. У них осколкові поранення. Цю інформацію згодом підтвердив Кличков.

"В ході атаки… постраждали троє людей, які зазнали шкоди здоров'ю середньої тяжкості… Ще двоє від шпиталізації відмовилися", - зазначив губернатор.

Провладні телеграм-канали стверджують, що резервуар був порожній і постраждалих немає. Перший безпілотник не спричинив суттєвих наслідків, а після попадання другого – почалася пожежа. На фото видно, що в небо здіймається стовп диму.

Близько 14:00 губернатор сусідньої Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу ППО. Через декілька хвилин він додав, що у небі над областю збито три безпілотники.