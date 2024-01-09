Влада Бєлгорода повідомляє про нові обстріли: є постраждалі та руйнування
Влада Бєлгорода повідомляє про нові обстріли: увечері 8 жовтня ППО начебто збила 10 повітряних цілей "на підльоті до міста"
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Також, за його даними, у двох багатоквартирних будинках вибиті вікна, три автомобілі пошкоджені уламками. Зайнялися чотири вантажівки.
Гладков повідомляє про трьох постраждалих. Жінку поранило в спину, чоловіка - осколками в груди, передпліччя та спину. Ще в одного місцевого жителя поранено груди та рука.
- У суботу, 6 січня, воїни-розвідники підсмажили 2 російських "панцири" у Бєлгородській області.
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