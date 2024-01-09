Влада Бєлгорода повідомляє про нові обстріли: є постраждалі та руйнування

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Також, за його даними, у двох багатоквартирних будинках вибиті вікна, три автомобілі пошкоджені уламками. Зайнялися чотири вантажівки.

Гладков повідомляє про трьох постраждалих. Жінку поранило в спину, чоловіка - осколками в груди, передпліччя та спину. Ще в одного місцевого жителя поранено груди та рука.