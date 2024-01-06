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ГУР знищило 2 російських "панцири" на Бєлгородщині. Це втрати на $20-30 млн

6 січня, 2024 субота
21:42
Війна з Росією ГУР

У суботу, 6 січня, воїни-розвідники підсмажили 2 російських "панцири" у Бєлгородській області

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ГУР.

Сьогодні, 6 січня, відбулася чергова спецоперація української розвідки, спрямована на ослаблення держави-агресора РФ.

"У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області", - йдеться в повідомленні. 

Внаслідок вдалого удару знищено 2 російських "панцири". Зенітні ракетно-гарматні комплекси оцінюють у $10-15 млн за одиницю.

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