ГУР знищило 2 російських "панцири" на Бєлгородщині. Це втрати на $20-30 млн
У суботу, 6 січня, воїни-розвідники підсмажили 2 російських "панцири" у Бєлгородській області
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ГУР.
Сьогодні, 6 січня, відбулася чергова спецоперація української розвідки, спрямована на ослаблення держави-агресора РФ.
"У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок вдалого удару знищено 2 російських "панцири". Зенітні ракетно-гарматні комплекси оцінюють у $10-15 млн за одиницю.
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