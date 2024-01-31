У Криму окупанти набирають студентів на курси операторів дронів, а потім агітують вступати до війська РФ, - ЦНС
У тимчасово окупованому Криму російські загарбники агітують студентів вступати до лав збройних сил РФ на посади операторів FPV-дронів
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що студентів набирають на курси з оперування FPV-дронами. Самі тренування відбуваються на полігоні поблизу Севастополя.
Згодом, по завершенню курсів, учасникам пропонують контракт зі збройними силами Росії.
"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити свої імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів". - наголошують у ЦНС.
- Також повідомлялось, що росіяни прагнуть набрати студентів до своїх псевдоуніверситетів на тимчасово окупованих українських територіях.
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