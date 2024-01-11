Дипломи видають кожному охочому: окупанти на ТОТ агітують молодь до навчання в псевдоуніверситетах, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни створили фейкові ВНЗ на базі захоплених приміщень українських університетів", - пишуть у ЦНС.

Там також зауважують, що більшість викладачів залишили окуповані регіони, однак "залучившись підтримкою низки маргіналів, та набравши команду людей без фаху окупанти почали видавати "дипломи" кожному охочому".

"Студенти поступають без вступних іспитів, а "освіта" звичайно безкоштовна, адже платити за це ніхто не буде. Проте навіть з такими умовами "ВНЗ" напівпорожні, адже молодь залишає регіони, які росіяни прирекли на виживання", - розповіли в повідомленні.

Російські адміністрації сподіваються набрати людей у свої псевдоуніверситети, тому вже проінформували, що "навчання" в наступному році також буде без іспитів та безкоштовним.