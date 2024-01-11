Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Дипломи видають кожному охочому: окупанти на ТОТ агітують молодь до навчання в псевдоуніверситетах, - Спротив

Дипломи видають кожному охочому: окупанти на ТОТ агітують молодь до навчання в псевдоуніверситетах, - Спротив

11 січня, 2024 четвер
16:51
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

Росіяни прагнуть набрати студентів до своїх псевдоуніверситетів на тимчасово окупованих українських територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни створили фейкові ВНЗ на базі захоплених приміщень українських університетів", - пишуть у ЦНС.

Там також зауважують, що більшість викладачів залишили окуповані регіони, однак "залучившись підтримкою низки маргіналів, та набравши команду людей без фаху окупанти почали видавати "дипломи" кожному охочому".

"Студенти поступають без вступних іспитів, а "освіта" звичайно безкоштовна, адже платити за це ніхто не буде. Проте навіть з такими умовами "ВНЗ" напівпорожні, адже молодь залишає регіони, які росіяни прирекли на виживання", - розповіли в повідомленні.

Російські адміністрації сподіваються набрати людей у свої псевдоуніверситети, тому вже проінформували, що "навчання" в наступному році також буде без іспитів та безкоштовним.

  • 12 грудня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях окупанти позбавляють дітей можливості здобувати українську освіту та погрожують депортацією й дитбудинками тим, хто відмовляється навчатись за програмою РФ.
Україна
Росія
освіта
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Наслідки ракетного удару по Харкову 10 січня 2024
11 січня, 2024 четвер
Під час ракетного обстрілу Харкова 10 січня постраждали 13 людей, серед них журналісти турецької інформагенції Анадолу
Придністров'я
11 січня, 2024 четвер
РФ може почати операцію у Придністров'ї для блокування морського коридору з України, - ISW
 Аліна Михайлова
8 січня, 2024 понедiлок
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.25
    Купівля 38.25
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.92
    Продаж 42.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 січня
18:22
Оновлено
Едгарс Рінкевичс та Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Латвії: президент Рінкевичс анонсував пакет військової допомоги Україні
18:21
на фото: Костін
Використання ракет КНДР в Україні: Костін заявив про перші докази
18:18
Світовий банк
Світовий банк виділив для України майже $1 млрд на відновлення приватного сектора
18:15
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав
18:01
антиурядовий протест у Варшаві
У Варшаві відбувся антиурядовий протест, організований партією ПіС
18:00
OPINION
Владислав Фрасинюк
Східний кордон Польщі — це кордон ганьби
17:57
На фото: Кадр з фільму "Фотофобія"
До програми міжнародного кінофестивалю у Швеції потрапили 4 українських фільми
17:57
Окупанти
Сирський заявив про спробу підготовки РФ до наступу на Часів Яр
17:49
Бронежилет для військовослужбовиць від компанії "Темп – 3000"
Випробування тривали три місяці: Міноборони затвердило ще один зразок бронежилета для військовослужбовиць
17:42
Ексклюзив
окупанти
Defense Express: окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну. Скільки це у дивізіях армії РФ
17:37
Обстріл Харкова 11.01.2024
Синєгубов про обстріл Харкова 10 січня: "Це були ракети не російського виробництва"
17:28
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Аби ізолювати Іран та його прихильників, Ізраїль має зблизитися з арабськими країнами, - Блінкен
17:23
Оновлено
На фото: Instagram видалив акаунт "Меморіалу"
Meta відновила Instagram-акаунти "Меморіалу" з історіями понад 5 тис. вбитих росіянами людей
17:19
Молдова
Україна та Молдова запустили спільний митний контроль на одному з пунктів пропуску
17:14
електроенергія
Укренерго отримає понад 4 млрд грн на будівництво нових енергооб'єктів
16:41
Єврокомісія запевнила, що Україна отримає обіцяні 1 млн снарядів до весни
16:34
експрезидент-втікач Віктор Янукович
В Україні повідомили підозру в дезертирстві 15 колишнім охоронцям Януковича
16:28
електроенергія
На 716 млн грн збитків: НАБУ і САП викрили схему привласнення електроенергії Укренерго
16:24
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
В суспільстві склався стереотип, що законопроєкт про мобілізацію є репресивним, - політолог Цибулько
16:12
Новини компаній
Залізна руда у контейнерах
Ferrexpo відзвітувала про результати роботи за 2023 рік
16:03
Тейлор Свіфт
Процитувавши її пісню: Пентагон заперечив, що Тейлор Свіфт - їхня агентка
16:00
OPINION
Олена Солодовнікова
Що заважає суспільству почути вдів військових?
15:54
На ТОТ Херсонщини росіяни видають людям вугілля лише за наявності паспорта РФ, - Нацспротив
15:44
морська міна
Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про розмінування Чорного моря
15:36
Оновлено
Володимир Зеленський і Алар Каріс
Пауз на користь Росії не буде, - Зеленський під час візиту до Естонії
15:35
Петер Сіярто
Кулеба та Єрмак проведуть зустріч з очільником МЗС Угорщини Сіярто в Ужгороді
15:11
Ексклюзив
окупанти
Ворог накопичує ресурс для потужнішого наступу, - "Інформаційний спротив"
15:07
Оновлено
Шмигаль
НАЗК заявило, що Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції, прем'єр заперечує
14:57
У Латвії націоналізують Дім Москви
У Латвії націоналізують Дім Москви
14:43
Катерина Бабкіна
Письменниця Катерина Бабкіна заявила, що не може співчувати жінкам за кордоном, її звинуватили у знеціненні досвіду інших
14:32
пігулки
Україна отримає понад 4 млн євро за програмами EU4Health
14:12
сніг_зима
Похолодання, вітер і сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня
14:09
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:05
OPINION
Ірина Федорів
Законопроєкт авторства Шуляк про будівництво на воді — корупціогенний
13:57
Європарламент
Рада ЄС дала старт переговорам про створення Ukraine Facility. Далі слово за Європарламентом
13:55
Євробачення 2023
Організатори Нацвідбору Євробачення-2024 опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів
13:54
Ілюстративне фото
Російська ДРГ розстріляла автівку на Чернігівщині, загинув чоловік
13:44
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Обмежена маневровість, необхідність покладатися на прилади нічного бачення: британська розвідка оцінила вплив погоди на військові дії
13:33
Робота Марії Примаченко
"Примаченко. Рік дракона" - у Києві покажуть перше мультимедійне шоу за творами художниці
13:23
На фото: Дженніфер Лопес у сукні від FROLOV
Дженніфер Лопес зʼявилась у новому кліпі Can't Get Enough у сукні від Фролова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV