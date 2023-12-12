Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ позбавляє українських дітей в окупації можливості навчатися, погрожуючи депортацією та дитбудинками, - Amnesty International

РФ позбавляє українських дітей в окупації можливості навчатися, погрожуючи депортацією та дитбудинками, - Amnesty International

12 грудня, 2023 вiвторок
08:59
Війна з Росією школа в окупації

На тимчасово окупованих територіях росіяни позбавляють дітей можливості здобувати українську освіту та погрожують депортацією та дитбудинками тим, хто відмовляється навчатись за програмою РФ

Про це йдеться у дослідженні Amnesty International. 

"Amnesty International отримала свідчення від 23 працівників освіти та 16 сімей з дітьми шкільного віку, які жили або досі живуть під російською окупацією, і задокументувала, як агресивна війна Росії проти України призвела до значного і широкомасштабного переривання освіти в Україні. На окупованих Росією територіях залякування та примус є щоденною реальністю для сімей, дітей та викладачів. Ніхто не почувається в безпеці в умовах нескінченної кампанії терору, яку Росія проводить в Україні", - прокоментувала результати дослідження дослідниця Amnesty International Анна Райт. 

У дослідженні йдеться, що попри ризик репресій, деякі вчителі та батьки на ТОТ намагалися організувати навчання за українською програмою. Як розповів представник регіонального відділу освіти, люди потайки намагалися зловити мобільний зв'язок на горищах та у сараях, щоб продовжити навчання та закопували ноутбуки та телефони, щоб їх не знайшли. 

Одна з бібліотекарок таємно передавала учням книги, попри російські військові патрулі на вулицях їхнього села, які часто проводили обшуки.  

Деякі батьки перервали навчання дітей задля безпеки: дітей майже не випускали з дому через страх, що їх можуть вивезти до Росії. У окупованому селі на Херсонщини до однієї з сімей навідалась вчителька з питанням, чи відвідуватиме дитина школу після її відкриття. Мати сказала, що ні. Згодом до них прийшли чоловіки у російській військовій формі та почали погрожувати депортацією дитини до дитбудинку у РФ, тож хлопцю все ж довелося ходити до школи. Він розповів, що будівля була прикрашена російською державною символікою, а біля дверей і всередині школи стояли озброєні люди. 

Вчителька з окупованої громади Бердянська Запорізької області, яка виїхала з окупованих територій у липні 2022 року, але продовжує проводити онлайн-уроки для дітей, які досі живуть в окупованій громаді, розповіла Amnesty International, що дітей змушують вчити російський гімн і співати його. Тим, хто відмовляється, погрожують, що їх заберуть для "перевиховання в російських дитячих будинках".  

У тій самій школі дітям роздали листівки з таким текстом: "Озирніться навколо. Ви бачите, що Україна зруйнувала Харків, Маріуполь та інші міста. Якщо ви не хочете, щоб Україна вбивала вас, розкажіть нам все, що ви бачите і знаєте про неї". 

"Єдиний спосіб допомогти Україні зцілитися і зробити сьогодення і майбутнє українських дітей менш болісним - це змусити Росію припинити війну в Україні, яка є актом агресії згідно з міжнародним правом. Тим часом окупаційна влада повинна негайно припинити залякування місцевого населення, примус педагогічного складу до проведення неналежних освітніх заходів та інших зловживань. Під час війни або окупації всі сторони залишаються зобов'язаними дотримуватися міжнародного гуманітарного права та прав людини. Забезпечення права дітей на доступ до якісної освіти є одним із таких обов'язків, і його необхідно повністю дотримуватися", - наголосила дослідниця Анна Райт.

  • Раніше стало відомо, що в одній зі шкіл тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області російські загарбники облаштували військовий шпиталь. Діти позбавлені можливості навчатися навіть дистанційно. 
Росія
освіта
Херсонщина
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
Російські військові
11 грудня, 2023 понедiлок
У Росії заявили про просування військ на 1,5 км поблизу Кремінної та до 3,5 км поблизу Веселого, - ISW
фури_дорога
9 грудня, 2023 субота
Спростовано міф: польський міністр інфраструктури Гаджадхур підтвердив, що українські водії фур не займаються у Польщі каботажним перевезенням
Андрій Павленко
11 грудня, 2023 понедiлок
На фронті загинув український актор та режисер Андрій Павленко
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.98
    Купівля 36.98
    Продаж 37.58
  • EUR
    Купівля 39.76
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
12 грудня
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 грудня: скільки коштують долар і євро
10:11
Оновлено
Сухопутні війська ЗСУ
"Сміливі, героїчні, потужні": Зеленський, Залужний, Умєров і Сирський привітали Сухопутні війська ЗСУ із професійним святом
10:08
OPINION
Ростислав Павленко
"Тихий вечір" за 27 мільйонів гривень для Олени Кравець
10:03
Ексклюзив
окупанти, орки
Наступальні дії росіян біля Бахмута супроводжуються активним перекиданням резервів, - полковник ЗСУ Сідорін
10:00
ЗСУ
12 грудня: День Сухопутних військ ЗСУ. Чим ще відомий цей день та яке сьогодні релігійне свято
09:53
Герой України
Близько 350 українців отримали звання Героя України за час повномасштабної війни з РФ
09:43
Корабель берегової охорони Китаю використовує водомет проти філіппінського вантажного судна, що прямує до спірної Другої мілини Томаса в Південно-Китайському морі, 10 грудня 2023 р.
Філіппіни викликають посла Китаю через інцидент у Південнокитайському морі
09:41
Крим
У Криму партизани пробралися на територію десантно-штурмового полку РФ, - Атеш
09:29
Ексклюзив
Росіяни мають певні тактичні успіхи біля Бахмута, що створює загрозу для Часового Яру, - Згурець
09:22
Оновлено
корабель рф
Росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море 2 кораблі
08:52
окупанти
Поліція на ТОТ Луганщини за два місяці оголосила у розшук 800 дезертирів, - ОВА
08:45
Блокування інтернет
Найбільший у світі хостинг-провайдер розриває контракти клієнтів з РФ
08:20
Оновлено
Київстар
У роботі Kyivstar стався збій: компанія прокоментувала несправності
08:12
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу знищили 800 окупантів, 9 танків, 19 бронемашин і 10 крилатих ракет, - Генштаб
08:03
OPINION
Ірина Геращенко
Чому нардепи шукають можливості утекти
07:39
Трамп і Байден
Байден назвав Трампа загрозою демократії
06:59
загранпаспорт рф
РФ зобов'язала громадян здавати паспорти в разі заборони на виїзд за кордон
06:50
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Повітряні сили за ніч знищили 9 з 15 "шахедів"
06:36
Угорщина - ЄС
Угорці України закликали Орбана і Мішеля підтримати початок перемовин про вступ країни до ЄС
06:22
Російський літак
У Росії літак з радіоактивним вантажем здійснив аварійну посадку
06:15
США Україна
США зосереджені на оборонній підтримці України взимку, - Пентагон
06:01
Рівненська АЕС
Палата представників конгресу США підтримала заборону імпорту урану із Росії
05:55
Олександр Зінченко (ліворуч), Арсенал - ПСВ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 12 грудня
05:36
авіакомпанія санкції проти Росії Норвегія Швеція Данія
Авіакомпанія SAS прибрала Nesquik із меню через позицію Nestle щодо війни в Україні
05:08
В Індії остаточно скасували особливий статус для Кашміру
04:40
Міжнародний олімпійський комітет
В уряді Німеччини прокоментували рішення МОК щодо участі спортсменів з РФ в Олімпіаді
04:12
Зеленський і Залужний
В ISW розповіли навіщо РФ розганяє тему напруженості між керівництвом України
03:44
Литва Латвія Естонія війна з Росією допомога Україні
Президенти країн Балтії обговорили підтримку України та загрози з боку РФ
03:16
США Володимир Зеленський зброя
Зеленський у США зустрівся із керівниками оборонних компаній: обговорили спільне виробництво зброї
02:48
Siemens
Siemens та Volkswagen вимагають в уряду Німеччини компенсувати їх фінансові втрати в РФ
02:20
Джо Байден
Конгрес США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена, - Reuters
01:52
ЄС - Україна
У Єврокомісії планують залучити €15 млрд заморожених активів РФ для України, - FT
01:24
На фото біженці з України
В ЄС понад 4,2 млн біженців з України зі статусом тимчасового захисту, - Євростат
00:56
іноземний легіон
На війні з РФ загинув доброволець із Іспанії, який воював за Україну
00:28
санкції проти Росії
Алмази та контроль за нафтою: ЄС близький до погодження нового пакета санкцій проти РФ, - Reuters
00:18
Оновлено
Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва
Зеленський зустрівся з головою МВФ Георгієвою: схвалено надання Україні траншу $900 млн
2023, понедiлок
11 грудня
23:52
Сергій Федоров
До "Динамо" повернувся асистент Реброва, Блохіна та Михайличенка
23:37
окупанти
Головний військовий госпіталь Москви переповнений пораненими: їх повертають на фронт без визнання інвалідності
23:17
Ексклюзив
Путін
Кінцевою метою росіян є окупація всієї території України, - військовий експерт Дикий
22:51
Ексклюзив
Бен Ходжес
"Нам ніколи б не вдалося досягти такого успіху як ЗСУ", - екскомандувач армією США Бен Ходжес
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV