РФ позбавляє українських дітей в окупації можливості навчатися, погрожуючи депортацією та дитбудинками, - Amnesty International

Про це йдеться у дослідженні Amnesty International.

"Amnesty International отримала свідчення від 23 працівників освіти та 16 сімей з дітьми шкільного віку, які жили або досі живуть під російською окупацією, і задокументувала, як агресивна війна Росії проти України призвела до значного і широкомасштабного переривання освіти в Україні. На окупованих Росією територіях залякування та примус є щоденною реальністю для сімей, дітей та викладачів. Ніхто не почувається в безпеці в умовах нескінченної кампанії терору, яку Росія проводить в Україні", - прокоментувала результати дослідження дослідниця Amnesty International Анна Райт.

У дослідженні йдеться, що попри ризик репресій, деякі вчителі та батьки на ТОТ намагалися організувати навчання за українською програмою. Як розповів представник регіонального відділу освіти, люди потайки намагалися зловити мобільний зв'язок на горищах та у сараях, щоб продовжити навчання та закопували ноутбуки та телефони, щоб їх не знайшли.

Одна з бібліотекарок таємно передавала учням книги, попри російські військові патрулі на вулицях їхнього села, які часто проводили обшуки.

Деякі батьки перервали навчання дітей задля безпеки: дітей майже не випускали з дому через страх, що їх можуть вивезти до Росії. У окупованому селі на Херсонщини до однієї з сімей навідалась вчителька з питанням, чи відвідуватиме дитина школу після її відкриття. Мати сказала, що ні. Згодом до них прийшли чоловіки у російській військовій формі та почали погрожувати депортацією дитини до дитбудинку у РФ, тож хлопцю все ж довелося ходити до школи. Він розповів, що будівля була прикрашена російською державною символікою, а біля дверей і всередині школи стояли озброєні люди.

Вчителька з окупованої громади Бердянська Запорізької області, яка виїхала з окупованих територій у липні 2022 року, але продовжує проводити онлайн-уроки для дітей, які досі живуть в окупованій громаді, розповіла Amnesty International, що дітей змушують вчити російський гімн і співати його. Тим, хто відмовляється, погрожують, що їх заберуть для "перевиховання в російських дитячих будинках".

У тій самій школі дітям роздали листівки з таким текстом: "Озирніться навколо. Ви бачите, що Україна зруйнувала Харків, Маріуполь та інші міста. Якщо ви не хочете, щоб Україна вбивала вас, розкажіть нам все, що ви бачите і знаєте про неї".

"Єдиний спосіб допомогти Україні зцілитися і зробити сьогодення і майбутнє українських дітей менш болісним - це змусити Росію припинити війну в Україні, яка є актом агресії згідно з міжнародним правом. Тим часом окупаційна влада повинна негайно припинити залякування місцевого населення, примус педагогічного складу до проведення неналежних освітніх заходів та інших зловживань. Під час війни або окупації всі сторони залишаються зобов'язаними дотримуватися міжнародного гуманітарного права та прав людини. Забезпечення права дітей на доступ до якісної освіти є одним із таких обов'язків, і його необхідно повністю дотримуватися", - наголосила дослідниця Анна Райт.