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Літак, 24 артсистеми і 1460 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
За добу на фронті Сили оборони України ліквідували ще 1460 російських окупантів і низку одиниць ворожої техніки зокрема, літак та 11 танків
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 849 320 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9992 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 797 (+20) од,
- артилерійських систем – 22 844 (+24) од,
- РСЗВ – 1273 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1056 (+0) од,
- літаків – 370 (+1) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 486 (+83) од,
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 529 (+127) од,
- спеціальна техніка ‒ 3739 (+1) од.
Дані уточнюються.
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