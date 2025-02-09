Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Літак, 24 артсистеми і 1460 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Літак, 24 артсистеми і 1460 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Світлана Кравченко
9 лютого, 2025 неділя
07:16
Війна з Росією втрати окупантів

За добу на фронті Сили оборони України ліквідували ще 1460 російських окупантів і низку одиниць ворожої техніки зокрема, літак та 11 танків

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 849 320 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 797 (+20) од,
  • артилерійських систем – 22 844 (+24) од,
  • РСЗВ – 1273 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1056 (+0) од,
  • літаків – 370 (+1) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 486 (+83) од,
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 529 (+127) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3739 (+1) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
Росія
військові
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-7.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 42.81
    Продаж 43.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
9 лютого
08:31
Росія з КНДР
У 2024 році КНДР відправила до РФ тисячі робітників попри резолюцію Радбезу ООН, - розвідка Південної Кореї
08:13
Оновлено
За добу на фронті відбулось 133 боєзіткнення: Сили оборони відбили 54 штурми окупантів на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Чи готові охочі до виборів мати справу з падінням поствоєнної економіки
07:57
путін трамп
Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Путіним про припинення війни в Україні
07:26
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Росія атакувала Україну дронами: на Київщині працювала ППО, вибухи лунали у Луцьку
07:20
OPINION
Корейці повернулися на фронт
2025, субота
8 лютого
23:06
Оновлено
Ziferblat
Гурт Ziferblat виграв фінал Нацвідбору Євробачення-2025
23:00
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
Трамп говорить про Україну, як про Сектор Гази. Не виключено, що при зустрічі з Зеленським прозвучить ідея про переселення українців, - Портников
22:22
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
"Штурм тривав 16 годин": воїни 47 ОМБр відбили атаки РФ і КНДРівців у Курській області
21:48
Ексклюзив
Дональд Трамп
Війна триватиме найближчими роками, до повного виснаження економічного потенціалу РФ. Портников припустив, про що Трамп проситиме Путіна
21:31
військовий квиток, мобілізація
"Носіть з собою документи про бронювання": нардеп Федієнко дав пораду українцям
21:21
Зруйнований більшовиками у лютому 1918-го будинок Михайла Грушевського (Київ, вулиця Паньківська, 9)
Цей день в історії: армія Муравйова увірвалася до Києва з гаслом "Смерть украинцам"
21:10
Володимир Зеленський
Вища освіта та житло: Зеленський сказав, що отримають юнаки 18-24 років, що долучаться до Сил оборони
20:33
гривні
На додачу до тисячі від Кабміну. Вслід за Львовом у Києві та Одесі запровадили місцеві щомісячні доплати освітянам
20:21
Кауан Еліас
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 17 млн євро
20:02
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
У Марокко можуть бути зацікавлені в переселенні палестинців на територію Західної Сахари: дипломат Чекалкин про ймовірний план Трампа і Нетаньягу
20:00
TikTok
Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у придбанні TikTok
20:00
OPINION
Прогноз погоди. Як розпізнати метеорологічні фейки?
19:23
Розбита техніка окупантів
"Очікуємо нові накати на конях і віслюках". На Харківщині Третя штурмова розтрощила колону російських танків та БТРів
19:00
Дональд Трамп
Трамп наказав зупинити усю допомогу від США для Південної Африки: які причини
18:08
Президент Лівану розпустив тимчасовий уряд і призначив нового прем'єр-міністра
18:05
OPINION
Військові при владі: чи надихає вас приклад Африки?
18:00
Ексклюзив
НАТО
Втрата України може стати для Заходу стратегічною катастрофою, - Фейгін
17:03
Володимир Зеленський
Зеленський: Путін збільшує свою армію, бо готується не до перемовин, а до продовження війни, і не лише проти України
16:59
Ексклюзив
Укрнафта
Укрнафта підписала стратегічний контракт для України: енергетичний експерт Ігнатьєв щодо проєкту будівництва інноваційної ТЕЦ
16:34
Олександр Сирський
Рік тому РФ мала 10-кратну перевагу в артилерії, нині лише вдвічі, - Сирський
16:00
OPINION
Ілон Маск: геній, що перетворюється на маріонетку
15:55
радіодиктант
Окупанти у Бердянську змушують школярів писати листи російським військовим
15:52
Су-25
Поблизу Торецька 28-а бригада ЗСУ знищила ворожий Су-25
15:38
глобальне потепління
Європейські кліматологи заявили, що січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень
15:32
Огляд
Олександр Усик
Усик - сучасний Мохаммед Алі, а Мудрик отримав шанс на повернення: головні новини українського спорту за тиждень
15:20
Ексклюзив
Іван Тимочко
Важливо, щоб не було перекосів: Тимочко про спецконтракти для залучення до ЗСУ українців віком 18-24 років
14:36
Іраклій Кобахідзе
Грузія не має простору для відновлення дипломатичних відносин з Росією, - Кобахідзе
14:31
У Роменській громаді на Сумщині зафіксували випадок пташиного грипу, оголошено карантин
14:29
Володимир Зеленський
"Путін буде повертатись": Зеленський заявив, що метою Курської операції є не дати росіянам захопити Сумщину й Харківщину
14:15
Ексклюзив
Віктор Ягун
Зараз війна перейшла в іншу фазу: Ягун про акти протидії ТЦК
14:01
OPINION
Санкції Трампа проти Міжнародного суду в Гаазі: чому це на руку Путіну
13:57
Іраклі Кобахідзе
Кобахідзе заявив, що Грузія готова відновити стратегічне партнерство зі США
13:51
Ексклюзив
путін трамп
"Небезпечніше навіть за територіальні втрати чи мораторій на вступ України до НАТО": Фейгін пояснив, чого не можна допустити на переговорах з Росією
13:49
Ердоган
Ердоган вважає за потрібне повністю скасувати санкції ЄС проти Сирії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV