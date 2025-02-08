Президент Лівану розпустив тимчасовий уряд і призначив нового прем'єр-міністра
Президент Лівану Джозеф Аун прийняв відставку колишнього тимчасового уряду і призначив новим прем'єр-міністром Навафа Салама, який згодом сформував перший повноцінний уряд країни з 2022 року
Про це повідомляє EuroNews.
Кабінет Салама, до складу якого увійшли 24 міністри, був створений менш ніж через місяць після його призначення.
Новий уряд планує працювати над відновленням південного регіону Лівану та зміцненням безпеки на кордонах після війни між Ізраїлем і угрупованням "Хезболла".
У виданні зазначили, що Ліван переживає економічну кризу, яка триває вже шостий рік.
Салам, дипломат і колишній президент Міжнародного суду ООН, пообіцяв реформувати судову систему і економіку Лівану, а також забезпечити стабільність у країні, яка протягом десятиліть стикалася з численними економічними, політичними кризами і кризою безпеки.
- Раніше парламент Лівану обрав Джозефа Ауна президентом держави.
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