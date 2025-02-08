Зараз війна перейшла в іншу фазу: Ягун про акти протидії ТЦК

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуацію з актами проти ТЦК я б не називав прямо терористичною війною, це йде хвилями, починаючи з 2014 року: підривали офіцерів, намагалися дестабілізувати ситуацію різноманітними мітингами. Але факт залишається фактом - зараз війна перейшла в іншу фазу, знайшла доброякісне підґрунтя, на яке були кинуті зернятка ненависті. Є дві речі, на які треба звернути увагу. Перше - ми, починаючи ще з 2014 року, а особливо після 2022 року, дуже толерантно, як на мій погляд, відносилися до людей, які або протидіяли, або перешкоджали мобілізації різноманітними методами: хто через ТікТок, хто якимись відосиками, хто діями псевдоадвокатів, хто заробляв гроші на ухилянтах – це все створило такий собі міф "жорстокого ТЦК", - зауважив Віктор Ягун.

За його словами, у ТЦК так само є купа проблем, які можна було вирішувати, на які треба вказувати. По-перше, на представника ТЦК ніде не навчають. По-друге, ми самі поставили вимогу, щоб там поміняли персонал, який і був змінений на 90%. Причому прийшли десь 70% людей після фронту, які непридатні вже до бойових дій на передовій, бо вони після тяжких поранень. І ще там є певна категорія людей, які по мобілізації туди потрапили, бо були непридатні до служби в бойових частинах.

"Ось так суспільство умовно поділили на дві частини: ті, які протидіють ТЦК, та ті, які працюють в ТЦК, це одна проблема. А інша проблема - є частина молодого суспільства, починаючи з 14 років, яка живе у своїй інформаційній бульбашці і не перетинається з тим інформаційним масивом, який держава намагається донести до суспільства. Вони не дивляться інформаційний марафон, телебачення, не слухають радіо, в них є свої канали отримання інформації, причому ці канали, на жаль, не дуже якісні. І коли він намагається десь підробити та шукає в Telegram-каналі швидкий приробіток, то зрозуміло, що на його непідготовлений розум досить швидко може вплинути якийсь представник спецслужб з Російської Федерації", - прокоментував генерал-майор запасу СБУ.

На його думку, від того і пішла така навала, що одні перешкоджали діям ТЦК, а другі неготові були до цього. У нас навала була у декілька хвиль: коригувальники, потім підпалювачі автівок, залізничних шаф. А зараз дійшли до прямих дій, коли люди, не усвідомлюючи, виконують декілька "квестів": там забери коробочку, а там наплечник, туди віднеси й поклади. Не узгоджуючи між собою ті всі дії, такі люди створюють передумови до скоєння теракту.

"А тепер ми ще знаємо, що частина цього теракту може бути небезпечною для їхнього життя, бо вони не усвідомлюють, що роблять. Тому треба діяти, підіймати суспільство, щоб з кожної "праски" зараз звучав голос, який би роз'яснював, що насправді відбувається, як цьому протидіяти. Потрібно підключати до цього всіх: батьків, школи, коледжі, інститути - все, що тільки можна. Я б не відкидав ідею, щоб навіть перед кіносеансами робили такі оголошення. І про це треба говорити, роз'яснювати, що "ви замість грошей можете отримати довічний термін",- підкреслив Ягун.