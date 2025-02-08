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Головна Статті Усик - сучасний Мохаммед Алі, а Мудрик отримав шанс на повернення: головні новини українського спорту за тиждень
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Усик - сучасний Мохаммед Алі, а Мудрик отримав шанс на повернення: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
8 лютого, 2025 субота
15:32
Статті Олександр Усик

З 1 по 8 лютого в українському спорті трапилась низка важливих подій: Михайла Мудрика залишили у заявці лондонського "Челсі" на Лігу конференцій, а легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на першому турнірі у 2025 році

Зміст

Магучіх тріумфувала на першому турнірі у 2025 році

На турнірі Udin Jump в італійському Удіне Ярослава Магучіх з результатом 1,94 м здобула золоту медаль. Вона з першої спроби взяла цю висоту. Планка у 1,98 м не підкорилась українці з трьох спроб.

Для Магучіх це перший турнір у 2025 році. На турнірі в Італії вона змагалась вперше з 2021 року. Тоді вона здобула золото, взявши висоту у 2 метри.

За словами легкоатлетки, вона не думає про якийсь тиск, а хоче вдосконалюватися і приносити задоволення вболівальникам, які за нею спостерігають.

"Перспективи піднятися до 2,11 м або 2,12 м? Звичайно, я хочу вдосконалюватися. Я хочу встановити новий рекорд та працюю над цим. Зі зміною моєї техніки в літньому сезоні я отримала хороші результати. Я відчула себе королевою стрибків", - каже Ярослава Магучіх.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх. Фото: Getty Images

Україна з рахунком 9:0 розтрощила Німеччину у відборі на ЧЄ з футзалу

У вівторок, 4 лютого, збірна України розгромно перемогла Німеччину у 4-му турі відбіркового раунду Євро-2026 з футзалу.

Матч закінчився перемогою України над Німеччиною з рахунком 9:0. Це вже четверта поспіль перемога наших футзалістів у відборі на Євро. Синьо-жовті стартували в групі 1 з перемог над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0), а у 3-му турі перемогли Німеччину (5:3).

Після 4-го туру Україна з 12 очками лідирує у своїй групі. Румунія має 6 балів, а Німеччина - 3. Кіпр без очок йде останнім. У кіпріотів і румунів по матчу в запасі. Загалом команди мають відіграти 6 турів.

10 переможців відбіркових груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії чемпіонату Європи, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця у своїх групах, зіграють у плей-офф.

Збірна України, футзал

Збірна України з футзалу. Фото: Getty Images

Зубков, Сікан і Батагов вперше зіграли разом за "Трабзонспор"

Цього тижня "Іскендерунспор" приймав "Трабзонспор" у 2-му турі групового раунду Кубка Туреччини з футболу. Матч завершився внічию (2:2), а за гостей зіграли одразу троє українців.

Захисник Арсеній Батагов і форвард Данило Сікан вийшли у стартовому складі "Трабзонспора", а півзахисник Олександр Зубков зʼявився на полі з лави запасних на початку другого тайму.

Важливо, що до кожного голу, який забив "Трабзонспор" причетні українські футболісти. На 50-й хвилині після подачі з кутового від Зубкова, Батагов вдало підхопив м'яч і головою відправив його у ворота. А на 70-й хвилині Сікан віддав асист і врятував "Трабзонспор" від поразки.

Арсеній Батагов виступає за "Трабзонспор" з серпня 2024 року. У січні 2025-го до Туреччини переїхав Данило Сікан, а у лютому стало відомо про трансфер Олександра Зубкова.

Арсеній Батагов, Трабзонспор

Арсеній Батагов (ліворуч). Фото: Getty Images

"Челсі" попри допінг-скандал залишив Мудрика у заявці на єврокубки

"Челсі" не прибрав Михайла Мудрика з заявки на Лігу конференцій, хоч українець з середини грудня відсторонений від футболу через звинувачення у допінгу.

Водночас зміни у заявці відбулись. "Челсі" додав у список Коула Палмера, Трево Чалобу та Матіса Амугу.

Зараз Мудрик і "Челсі" очікують на результат проби В. Якщо вона дасть негативний результат, то українець, ймовірно, зможе повернутись у футбол.

Цього сезону Мудрик забив 3 голи та віддав 5 асистів у 15 матчах на клубному рівні. 

Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик, Ліга конференцій

Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик. Фото: Getty Images

Усик - сучасний Мохаммед Алі

Американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, зізнався, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся.

"У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - ред.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту", - каже онук Мохаммеда Алі.

Ніко Алі Волш також дав прогноз, як би завершився бій Олександра Усика та Мохаммеда Алі.

"Так, це було б цікаво, це було б круто! Звісно, я оберу свого дідуся. Проте це був би дуже видовищний бій, бо Усик має харизму і талант, що зустрічається дуже рідко. І вони обидва це мають. Це був би неймовірний поєдинок", - йдеться у заяві.

Олександр Усик

Олександр Усик. Фото: Getty Images

Котовський здобув срібло КС з лижної акробатики

Українець Дмитро Котовський виборов першу нагороду для України у цьому сезоні Кубка світу з лижної акробатики. Вдалий результат спортсмен показав на четвертому етапі в американському Дір-Веллі.

Котовський відібрався до суперфіналу з результатом 99,63 бала. У суперфіналі українець вдало виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами: отримав за нього оцінку 115,49 бала. 

У результаті Котовський поступився лише американцеві Квінну Делінджеру, який набрав 122,57 бала.

Дмитро Котовський

Дмитро Котовський. Фото: Getty Images

Станкевич виграв першу за 3 роки медаль українських шпажистів на КС

Цього тижня Володимир Станкевич розділив бронзу на етапі Кубка світу з фехтування, який пройшов у німецькому Гайденгаймі.

На шляху до бронзової нагороди український шпажист переміг італійця Енріко П'ятті (15:10), американця Олега Книша (15:8), канадця Девіда Горновські (15:11). У півфіналі поступився Давіде Ді Веролі (12:15) й завершив змагання із бронзою.

Для України це перша медаль КС в чоловічій шпазі з травня 2022 року. Тоді саме Станкевич приніс збірній золото етапу в Тбілісі.

Володимир Станкевич

Володимир Станкевич (ліворуч). Фото: Getty Images

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Олександр Усик
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Ярослава Магучіх
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