Усик - сучасний Мохаммед Алі, а Мудрик отримав шанс на повернення: головні новини українського спорту за тиждень
З 1 по 8 лютого в українському спорті трапилась низка важливих подій: Михайла Мудрика залишили у заявці лондонського "Челсі" на Лігу конференцій, а легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на першому турнірі у 2025 році
Магучіх тріумфувала на першому турнірі у 2025 році
На турнірі Udin Jump в італійському Удіне Ярослава Магучіх з результатом 1,94 м здобула золоту медаль. Вона з першої спроби взяла цю висоту. Планка у 1,98 м не підкорилась українці з трьох спроб.
Для Магучіх це перший турнір у 2025 році. На турнірі в Італії вона змагалась вперше з 2021 року. Тоді вона здобула золото, взявши висоту у 2 метри.
За словами легкоатлетки, вона не думає про якийсь тиск, а хоче вдосконалюватися і приносити задоволення вболівальникам, які за нею спостерігають.
"Перспективи піднятися до 2,11 м або 2,12 м? Звичайно, я хочу вдосконалюватися. Я хочу встановити новий рекорд та працюю над цим. Зі зміною моєї техніки в літньому сезоні я отримала хороші результати. Я відчула себе королевою стрибків", - каже Ярослава Магучіх.
Ярослава Магучіх. Фото: Getty Images
Україна з рахунком 9:0 розтрощила Німеччину у відборі на ЧЄ з футзалу
У вівторок, 4 лютого, збірна України розгромно перемогла Німеччину у 4-му турі відбіркового раунду Євро-2026 з футзалу.
Матч закінчився перемогою України над Німеччиною з рахунком 9:0. Це вже четверта поспіль перемога наших футзалістів у відборі на Євро. Синьо-жовті стартували в групі 1 з перемог над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0), а у 3-му турі перемогли Німеччину (5:3).
Після 4-го туру Україна з 12 очками лідирує у своїй групі. Румунія має 6 балів, а Німеччина - 3. Кіпр без очок йде останнім. У кіпріотів і румунів по матчу в запасі. Загалом команди мають відіграти 6 турів.
10 переможців відбіркових груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії чемпіонату Європи, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця у своїх групах, зіграють у плей-офф.
Збірна України з футзалу. Фото: Getty Images
Зубков, Сікан і Батагов вперше зіграли разом за "Трабзонспор"
Цього тижня "Іскендерунспор" приймав "Трабзонспор" у 2-му турі групового раунду Кубка Туреччини з футболу. Матч завершився внічию (2:2), а за гостей зіграли одразу троє українців.
Захисник Арсеній Батагов і форвард Данило Сікан вийшли у стартовому складі "Трабзонспора", а півзахисник Олександр Зубков зʼявився на полі з лави запасних на початку другого тайму.
Важливо, що до кожного голу, який забив "Трабзонспор" причетні українські футболісти. На 50-й хвилині після подачі з кутового від Зубкова, Батагов вдало підхопив м'яч і головою відправив його у ворота. А на 70-й хвилині Сікан віддав асист і врятував "Трабзонспор" від поразки.
Арсеній Батагов виступає за "Трабзонспор" з серпня 2024 року. У січні 2025-го до Туреччини переїхав Данило Сікан, а у лютому стало відомо про трансфер Олександра Зубкова.
Арсеній Батагов (ліворуч). Фото: Getty Images
"Челсі" попри допінг-скандал залишив Мудрика у заявці на єврокубки
"Челсі" не прибрав Михайла Мудрика з заявки на Лігу конференцій, хоч українець з середини грудня відсторонений від футболу через звинувачення у допінгу.
Водночас зміни у заявці відбулись. "Челсі" додав у список Коула Палмера, Трево Чалобу та Матіса Амугу.
Зараз Мудрик і "Челсі" очікують на результат проби В. Якщо вона дасть негативний результат, то українець, ймовірно, зможе повернутись у футбол.
Цього сезону Мудрик забив 3 голи та віддав 5 асистів у 15 матчах на клубному рівні.
Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик. Фото: Getty Images
Усик - сучасний Мохаммед Алі
Американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, зізнався, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся.
"У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - ред.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту", - каже онук Мохаммеда Алі.
Ніко Алі Волш також дав прогноз, як би завершився бій Олександра Усика та Мохаммеда Алі.
"Так, це було б цікаво, це було б круто! Звісно, я оберу свого дідуся. Проте це був би дуже видовищний бій, бо Усик має харизму і талант, що зустрічається дуже рідко. І вони обидва це мають. Це був би неймовірний поєдинок", - йдеться у заяві.
Олександр Усик. Фото: Getty Images
Котовський здобув срібло КС з лижної акробатики
Українець Дмитро Котовський виборов першу нагороду для України у цьому сезоні Кубка світу з лижної акробатики. Вдалий результат спортсмен показав на четвертому етапі в американському Дір-Веллі.
Котовський відібрався до суперфіналу з результатом 99,63 бала. У суперфіналі українець вдало виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами: отримав за нього оцінку 115,49 бала.
У результаті Котовський поступився лише американцеві Квінну Делінджеру, який набрав 122,57 бала.
Дмитро Котовський. Фото: Getty Images
Станкевич виграв першу за 3 роки медаль українських шпажистів на КС
Цього тижня Володимир Станкевич розділив бронзу на етапі Кубка світу з фехтування, який пройшов у німецькому Гайденгаймі.
На шляху до бронзової нагороди український шпажист переміг італійця Енріко П'ятті (15:10), американця Олега Книша (15:8), канадця Девіда Горновські (15:11). У півфіналі поступився Давіде Ді Веролі (12:15) й завершив змагання із бронзою.
Для України це перша медаль КС в чоловічій шпазі з травня 2022 року. Тоді саме Станкевич приніс збірній золото етапу в Тбілісі.
Володимир Станкевич (ліворуч). Фото: Getty Images
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