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"Челсі" попри допінг-скандал залишив Мудрика у заявці на єврокубки

Влад Дідусь
7 лютого, 2025 п'ятниця
19:57
Футбол Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик, Ліга конференцій

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик залишається в заявці команди на Лігу конференцій

Зміст

Про це повідомляє The Athletic.

"Челсі" не прибрав Михайла Мудрика зі заявки на Лігу конференцій, хоч українець і відсторонений від футболу через звинувачення у допінгу.

Водночас зміни у заявці відбулись. "Челсі" додав у список Коула Палмера, Трево Чалобу та Матіса Амугу.

Цього сезону Мудрик забив 3 голи та віддав 5 асистів в 15 матчах на клубному рівні.

Допінг-скандал з Мудриком. Що відомо

17 грудня 2024 року стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".

Після цього Михайло Мудрик пройшов перевірку на поліграфі, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини.

Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска заявив, що англійський клуб підтримуватиме Михайла Мудрика, який отримав позитивний тест на допінг.

Зараз Михайло Мудрик і "Челсі" очікують на результат проби В. Якщо вона дасть негативний результат, то українець зможе повернутись у футбол.

Теги:
Новини
Спорт
Челсі
єврокубки
Михайло Мудрик
Ліга конференцій
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