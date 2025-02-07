"Челсі" попри допінг-скандал залишив Мудрика у заявці на єврокубки
Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик залишається в заявці команди на Лігу конференцій
Про це повідомляє The Athletic.
"Челсі" не прибрав Михайла Мудрика зі заявки на Лігу конференцій, хоч українець і відсторонений від футболу через звинувачення у допінгу.
Водночас зміни у заявці відбулись. "Челсі" додав у список Коула Палмера, Трево Чалобу та Матіса Амугу.
Цього сезону Мудрик забив 3 голи та віддав 5 асистів в 15 матчах на клубному рівні.
Допінг-скандал з Мудриком. Що відомо
17 грудня 2024 року стало відомо, що у допінг-пробі українського футболіста клубу Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Спортсмен підтвердив цю інформацію, заяву з цього приводу поширив і "Челсі".
Після цього Михайло Мудрик пройшов перевірку на поліграфі, де категорично запевнив, що абсолютно непричетний до потрапляння в організм забороненої речовини.
Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска заявив, що англійський клуб підтримуватиме Михайла Мудрика, який отримав позитивний тест на допінг.
Зараз Михайло Мудрик і "Челсі" очікують на результат проби В. Якщо вона дасть негативний результат, то українець зможе повернутись у футбол.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе