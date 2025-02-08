Зеленський: Путін збільшує свою армію, бо готується не до перемовин, а до продовження війни, й не лише проти України

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

З посиланням на українську розвідку, президент зазначив, що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Зеленський вважає очевидним, що буде й надалі розширюватись співпраця РФ з Північною Кореєю. Сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології, додав він.

"І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, потрібно бачити, які є загрози і які є інструменти протидії.

"Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - наголосив він.