Зеленський: Путін збільшує свою армію, бо готується не до перемовин, а до продовження війни, й не лише проти України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін готується не до мирних перемовин, а до продовження війни не тільки проти України
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
З посиланням на українську розвідку, президент зазначив, що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Зеленський вважає очевидним, що буде й надалі розширюватись співпраця РФ з Північною Кореєю. Сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології, додав він.
"І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація", - підкреслив Зеленський.
За словами президента, потрібно бачити, які є загрози і які є інструменти протидії.
"Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - наголосив він.
- Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які зобовʼязалися витрачати на оборону 5% від своїх ВВП, як цього вимагає президент США Дональд Трамп.
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