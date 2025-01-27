Литва й Естонія пообіцяли витрачати на оборону 5% ВВП

Про це повідомляє Financial Times.

"Литва та Естонія відреагували на "добрий і конструктивний тиск" з боку президента США Дональда Трампа, щоб стати першими країнами НАТО, які пообіцяли витратити більше 5 відсотків свого ВВП на оборону в прагненні різко збільшити військовий потенціал", - йдеться в матеріалі.

Глава литовського закордонного відомства Кястутіс Будрис запевнив, що його країна витрачатиме 5-6% ВВП на оборону з 2026 до щонайменше 2030 року - це приблизно вдвічі більше, ніж сучасні витрати.

"Звичайно, є тиск, і це хороший і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного і найбільшого союзника в НАТО. Ми не можемо ігнорувати ці повідомлення. Але це не єдина причина... Для нас екзистенційно мати тут реальні можливості для боротьби з війною", - додав він.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал також заявив про плани держави витрачати на оборонний сектор 5% ВВП, коли зараз цей показник становить 3,7%.

"Наш ключовий партнер з безпеки під керівництвом свого нового президента надіслав чітке повідомлення: витрати НАТО на оборону повинні збільшитися. Ми знаємо нашого суперника, і я повністю згоден - наша мета повинна бути 5 відсотків", - наголосив глава естонського уряду.