Литва й Естонія пообіцяли витрачати на оборону 5% ВВП
Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які зобовʼязалися витрачати на оборону 5% від своїх ВВП, як цього вимагає президент США Дональд Трамп
Про це повідомляє Financial Times.
"Литва та Естонія відреагували на "добрий і конструктивний тиск" з боку президента США Дональда Трампа, щоб стати першими країнами НАТО, які пообіцяли витратити більше 5 відсотків свого ВВП на оборону в прагненні різко збільшити військовий потенціал", - йдеться в матеріалі.
Глава литовського закордонного відомства Кястутіс Будрис запевнив, що його країна витрачатиме 5-6% ВВП на оборону з 2026 до щонайменше 2030 року - це приблизно вдвічі більше, ніж сучасні витрати.
"Звичайно, є тиск, і це хороший і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного і найбільшого союзника в НАТО. Ми не можемо ігнорувати ці повідомлення. Але це не єдина причина... Для нас екзистенційно мати тут реальні можливості для боротьби з війною", - додав він.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал також заявив про плани держави витрачати на оборонний сектор 5% ВВП, коли зараз цей показник становить 3,7%.
"Наш ключовий партнер з безпеки під керівництвом свого нового президента надіслав чітке повідомлення: витрати НАТО на оборону повинні збільшитися. Ми знаємо нашого суперника, і я повністю згоден - наша мета повинна бути 5 відсотків", - наголосив глава естонського уряду.
- Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: Європа має вітати заклик президента США Дональда Трампа щодо збільшення військових витрат країн НАТО до 5% ВВП.
- 18 січня з огляду на загрозу з боку Росії та нові вимоги НАТО від Трампа, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав збільшити оборонні витрати щонайменше на 30 мільярдів євро у середньостроковій перспективі.
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