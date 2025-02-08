"Небезпечніше навіть за територіальні втрати чи мораторій на вступ України до НАТО": Фейгін пояснив, чого не можна допустити на переговорах з Росією

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Кінцева мета Росії – повне захоплення української політичної системи, її влади, а згодом і всієї України. Вони рухаються до цього поступово, поетапно, і їх не лякає, що це забере час. Проблема Трампа в тому, що він не бачить у цьому небезпеки. Він не хоче втрати суверенітету України. Він не хоче продовження війни, це очевидно. Але через різні причини, зокрема через власні зобов’язання, він опинився у складній ситуації. Він пообіцяв, що завершить війну за 24 години. Хоча б за 100 днів, але завершить.Він став заручником своїх обіцянок. Він має виконати їх за будь-яку ціну, тому що дав слово під час передвиборчої кампанії, а він людина, яка вважає себе людиною слова. Якщо пообіцяв припинити війну у Східній Європі й Україні – значить, зроблю це будь-якими методами. Це дуже спокусливо для нього - показати, що він здатний вирішити те, чого не змогли інші", - пояснив Фейгін.

Політик зауважив, що відмова від демілітаризованої зони, яку будуть патрулювати натівські війська, є дуже небезпечною на ймовірних переговорах з Росією. Оскільки такий крок означатиме, що Росія може будь-коли розпочати нову агресію проти України.



"Але якою буде ціна за швидкість і поступки? Якщо задекларують поступки, такі як відмова від демілітаризованої зони з європейськими, натівськими контингентами всередині, це буде серйозна поступка, навіть небезпечніша за територіальні втрати чи мораторій на вступ України до НАТО.Це означатиме, що війна може розпочатися знову, коли Москва цього забажає. Вибори пройшли "погано", знову обрали Зеленського - Москва просто відновлює бойові дії. У цьому немає сумнівів", - вважає політик.



За словами Фейгіна, лише сильні економічні на військові перешкоди можуть зупинити Путіна, якщо він знову плануватиме атакувати Україну у майбутньому.



"Мусить бути реальна військова, політична та економічна перешкоди для нового вторгнення. Щоб його неможливо було розпочати, і щоб у разі атаки жертвами стали не лише українці, а й британці, французи, німці й інші", - додав він.